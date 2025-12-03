¿Pablo Lyle salió de prisión? Diana Bovio hace una inesperada confesión del actor de Televisa

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Diana Bovio, acaba de brindar una entrevista en la que sorprendió al hacer una inesperada confesión sobre los rumores que existen de una salida anticipada del famoso actor de melodramas mexicano, Pablo Lyle, antes de que se acabe su condena en cárcel estadounidense tras ser encontrado culpable de homicidio, ¿acaso el histrión de Televisa ya salió de prisión?

Como se sabe, en el año del 2019, el actor de Televisa perdió el control en una discusión con el ciudadano Juan Ricardo Hernández, en Miami, dándole un empujón que lo hizo caer de espaldas, y posteriormente perder la vida a causa del golpe que se dio en la cabeza. Tras años en audiencias y en prisión domiciliaría, Lyle en febrero del 2023 fue acusado de homicidio y lo sentenciaron a cinco años en prisión de Miami, ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario.

Pero, a tan solo dos años de los cinco de esta sentencia, se comenzó a especular que su libertad sería antes de lo programado, ya que en Venga la Alegría, afirmaron que por buena conducta, las autoridades le concederían una reducción a su condena y en este año 2025 podría quedar libre, o a inicios del 2026. Poco después, el actor de Una Familia Con Suerte fue trasladado de su prisión hacía Everglades Correctional Institution, que es una cárcel de menor seguridad con mayores beneficios, por lo que se aumentaron los rumores de una salida anticipada.

Ahora, durante una entrevista para reporteros de TV Azteca, la querida actriz del éxito televisivo del momento, Mentiras, La Serie, al ser cuestionada que pensaba de la posibilidad de ver a Pablo fuera de prisión y de regreso al mundo de la actuación antes de cumplir su sentencia, Diana declaró que ella está feliz de que sea así y si se da la oportunidad de trabajar a su lado, la tomará: "Adoro y me encanta la idea de que salga, y de que nos volvamos a ver, y yo feliz de volver a trabajar con él, algún día".

Cabe mencionar que hasta el momento, el hecho de que Lyle pueda salir antes de tiempo de prisión sigue siendo solo una especulación, debido a que los abogados o familiares del reconocido actor, no se han pronunciado al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho anteriormente, pero se espera que pronto se pueda tener una respuesta concreta con dicho tema tan polémico.

Fuente: Tribuna del Yaqui