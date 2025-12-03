¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Él ganaría Medalla Varonil este 3 de diciembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos y los azules, debido a que se ha visto que ambos equipos estarían muy presionados para ganar, y según los spoilers de este miércoles 3 de diciembre del 2025, se complicará, pues se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, y también el atleta que va a alzarse en tiempo ante sus compañeros y colgarse la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules van a pasar por un mal momento en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que podría haber problemas entre ellos por

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Varonil, la cual es la décima para los hombres que, pese a que esta semana es de eliminación varonil, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, destacando que ante el crecimiento notorio de los rojos, sería Heber Gallegos o Benjamín los que se lleven este premio.

¡Esta noche los hombres lucharán por la décima Medalla Varonil ! ¿Será que es hora de que uno de nueva generación gane la presea? #ExatlónMéxico por Azteca UNO. Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00 PM. pic.twitter.com/x6qQQkadVQ — Exatlón México (@ExatlonMx) December 3, 2025

Con respecto a la Batalla Colosal, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será una salida de los límites de la Villa 360 y las Barracas, o sea que conocerán parte de la República Dominicana, y que al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el equipo de Mati Álvarez, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de rojo.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los rojos caigan y no obtengan nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui