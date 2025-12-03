¿Reina Isabel II? Lady Di seguiría viva, según periodista; revela quién tuvo la culpa de su trágica muerte

Londres, Reino Unido.- Lady Di podría seguir viva, según periodista, pues reveló quién sería la persona que tuvo culpa de su trágica muerte, ¿habla de la Reina Isabel II?

Como se sabe, en agosto del año de 1997, la Princesa de Gales, por desgracia perdió la vida en sus 20's, mientras que iba escapando de la prensa por las calles de París junto a su entonces pareja, el millonario empresario Dodi Al-Fayed. Desde ese terrible instante, muchos culparon a la entonces Monarca de la Realeza británica, pues aseguraron que la consideraban una amenaza para el futuro de su legado.

Ahora, según el periodista británico, Andy Webb, acaba de deslindar de toda culpa, por completo, a la fallecida Isabel II, señalando directamente a la cadena de TV, BBC, a la que le dio aquella entrevista reveladora sobre la infidelidad del entonces Príncipe Carlos con Camila Parker Bowles, y también con el reportero, Martin Bashir, asegurando que tienen una culpa indirecta en todo esto, pues de no ser por ellos, no habría estado en esa persecución.

Según Webb, la madre del Príncipe William fue traicionada por la cadena de la TV y el reportero, ya que su encuentro estuvo lleno de engaños que la alejaron de las personas clave que la protegían y orillándola a la muerte que dejó devastados a sus dos pequeños: "Si la BBC hubiera actuado con transparencia tras descubrir cómo se consiguió la entrevista, la historia de Diana podría haber tomado otro rumbo. Ella estaría viva hoy si la BBC hubiera hecho lo que claramente debía haber hecho, incluso sobre esa base del simple deber de cuidado de notificar sobre lo que había sucedido su vida habría seguido un curso diferente".

El reportero sostuvo que Martin Bashir cruzó todos los límites para convencer a Diana de hablar en televisión y de dar las revelaciones que dio, un acto que, según él, desencadenó un sinfín de consecuencias devastadoras para la princesa.

Si Bashir no hubiera hecho lo que hizo, las cosas habrían sido muy, muy diferentes, por supuesto. Lo que sus jefes supieron rápidamente fue que Bashir había encargado documentos falsificados; sabían que los había hecho pasar por auténticos, y sabían que Bashir había mentido sobre lo que había hecho tres veces cuando se le preguntó al respecto", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui