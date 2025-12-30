¿Adiós Andrea Escalona? Confirman a 2 nuevos conductores para 'Hoy'; Televisa apuesta por "sangre joven"

Ciudad de México.- Después de anunciarse diferentes cambios para el programa Hoy para el 2026, reconocido periodista de espectáculos ha confirmado a los nuevos conductores para el famoso matutino, debido a que se dice que en el proyecto de espectáculos de Televisa buscan renovar a su talento para atraer más audiencia, y por eso es que estarían apostando por "sangre joven" para contratar en este nuevo ciclo.

A través de la cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, se afirmó que ante la salida de Tania Rincón, y el lugar vacío que dejó Nicola Porcella hace un par de meses, en el matutino ya se han encontrado a los reemplazos para estas celebridades, pero que también se quedarían de planta después: "Aarón Mercury y Karime Pindter están en pláticas para estar de manera fija en el programa Hoy para el 2026. No estarían todos los días y no siempre juntos. No estarían todos los días y no siempre juntos. Karime estaría por lo pronto, fija en jueves, y Aarón en viernes".

A raíz de esto, el famoso periodista de los espectáculos, Gabriel Cuevas, acaba de afirmar que los altos mandos le pidieron a Andrea Rodríguez continuar en vivo hasta el viernes 2 de enero del 2026, con Aarón y Karime, pues han atraído mucho público, y esperan cerrar el año liderando los rankings: "Esta fuente también me dijo que a Aarón se lo van a jalar de conductor, se lo quieren jalar para la sección de La Nube. Me dijo que es algo que Andrea está pensando".

Pero no solo la cuenta de la red social y el exreportero de Venga la Alegría han hablado al respecto, sino que recientemente también el presentador de la mencionada emisión matutina, Raúl Araiza, ha afirmado que le gustaría tener a los dos exhabitantes de La Casa de los Famosos México como compañeros: "Me encantaría, es un chavo lleno de energía y se necesita nueva sangre, hay secciones que ya no podemos hacerlas, hay secciones que de plano ya no queremos hacer nosotros, pero la productora lo sabe".

Finalmente, el actor de La Desalmada, declaró que él considera que Aarón es perfecto para tomar el lugar del exparticipante de Guerreros 2020, debido a que es sangre joven y puede hacer muchas actividades que a ellos no les quedaría tan bien, destacando que Karime es perfecta para también: "Él es joven, más joven, Nicola estaba perfecto y no fue de nosotros, fue de la empresa, pero él está perfecto, Karime está perfecta, mucha gente que meten de Las Estrellas, es nueva sangre. Aarón entre perfecto, lo queremos".

Fuente: Tribuna del Yaqui