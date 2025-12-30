Ángela Aguilar le copia look otra vez Cazzu, Galilea Montijo y su novio presume románticas vacaciones y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este martes 30 de diciembre, entérate que usuarios en redes sociales arremetieron contra Ángela Aguilar por presuntamente copiar un look a Cazzu, el cual la argentina usó en su gira Latinaje.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Niurka Marcos se casará por cuarta vez

La famosa Niurka Marcos anunció que llegará al altar por cuarta ocasión a sus 58 años con hombre 20 años menor, su actual pareja el actor y bailarín Bruno Espino. En diálogo con la revista TVyNovelas, la vedette reveló que la fecha está fijada para el 1 de agosto de 2026, marcando así el inicio de lo que definió como una relación distinta, en una fase de plenitud emocional inédita en su historial sentimental.

Galilea Montijo presume románticas vacaciones junto a su novio

La conductora Galilea Montijo usó su cuenta de Instagram para compartir una serie de imágenes donde aparece acompañada de su novio en Dubai, lugar donde celebró la Navidad. Con una frase que derritió a sus fans, Galilea resumió su momento personal en cuatro palabras: "Sol, mar, vacación, ¡TÚ!", mensaje con el que agradeció a Isaac Moreno, dejando claro que atraviesa una de las etapas más plenas de su vida.



Ángela Aguilar le copia look otra vez a Cazzu

Usuarios en redes sociales arremetieron contra Ángela Aguilar por presuntamente copiar un look que la cantante Cazzu usó en su gira Latinaje. El cabello, el maquillaje, el vestido ceñido al cuerpo y hasta la actitud frente a las cámaras, fueron los detonantes de una nueva ola de críticas contra la autoproclamada 'Princesa del Regional Mexicano'. Esta no es la primera vez que acusan a la hija de Pepe Aguilar de carecer de identidad propia.

Fuente: Tribuna del Yaqui