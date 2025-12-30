Angelique Boyer aplaude valentía de Fátima Bosch tras alzar la voz en Miss Universo enfrentar a Nawat

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas originaria de Francia, Angelique Boyer, en una entrevista para Imagen TV, acaba de hablar sobre la polémica de Nawat con Fátima Bosch, dejando en claro que está del lado de la reina de belleza, pues le ha aplaudido la valentía que cree que tuvo la representante de México, de haber alzado la voz contra su agresor en Miss Universo 2025.

Como se sabe, el pasado 4 de noviembre de 2025, durante la ceremonia de imposición de bandas en Bangkok, Tailandia, Bosch denunció públicamente que Nawat Itsaragrisil, presidente del Comité Organizador de la 74ª edición de Miss Universo, la insultó verbalmente, llamándola "tonta" o "estúpida" por no promocionar suficientemente el país anfitrión en sus redes sociales. Actualmente existe una batalla legal por parte del empresario, que acusó a la mexicana de difamación.

Ahora, a mes y medio de esta situación, la reconocida actriz de Teresa, en entrevista para el programa Sale el Sol, aseguró que ella considera que es admirable el que no se haya quedado ante una muestra de agresión y que demuestre que siempre hay que alzar la voz: "Me da gusto que en este tipo de eventos se pueda proyectar un mensaje de verdad y que haya trascendido y que no se haya quedado nada más detrás de las puertas, hoy en día estamos en una época en la que es importante que la voz se escuche".

Ante esto, señaló que no solamente fue el hecho de que decidiera alzar a voz para denunciar la agresión hacía su persona, sino que lo hizo de la manera correcta, que supo usar las palabras adecuadas, en un tono que era el correcto, sin dejarse llevar por el coraje: "La forma en que Fátima habló, en el tonó que habló, las palabras que dijo el mensaje que quiso proyectar, logró proyectarlo y eso es admirable".

De la misma manera, la pareja de Sebastian Rulli, reveló que ella ha pasado por situaciones de dicha índole, y que por desgracia, contrario a Fátima aún no tenía esa fuerza y valentía de alzar la voz o hacerse escuchar, pero ahora es diferente gracias a su madurez y lo que ha aprendido: "Sí, hubo etapas de mi vida en las que no tuve el valor de alzar la voz o de hacerme escuchar, pero bueno, eso va viviendo con la madurez y las herramientas que uno va obteniendo".

De la misma manera, declaró que ella ha logrado llegar tan alto en su vida personal y profesional, porque decidió cuidar su energía y la gente que está a su lado, destacando que siempre busca hacer lo correcto para estar en paz siempre: "Yo creo que rodeándome de las personas correctas, cuidando mis energías y tratando de llevar una vida de lo más normal, con jornadas laborales intensas, con disciplina en todos los sentidos para que me lleve a una almohada con paz y volver a empezar cada día".

