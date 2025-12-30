¿Cuándo se estrena el último episodio de 'Stranger Things 5' y dónde podrá verse?

Ciudad de México.- La exitosa serie original de Netflix, 'Stranger Things', estrenada en 2016, se encuentra en la recta final de su historia con la llegada del último episodio de la quinta temporada, uno de los lanzamientos más esperados por los seguidores de la producción.

Después de una larga espera, la serie regresó el pasado 26 de noviembre para encaminar el desenlace de la trama de ciencia ficción centrada en el 'Upside Down' y los acontecimientos que marcaron a los habitantes de Hawkins. Con el estreno, el 25 de diciembre, de tres nuevos capítulos que integran el Volumen 2 de la quinta temporada, la expectativa creció entre los fans de todo el mundo, quienes ahora aguardan el episodio final que dará cierre definitivo a la historia y resolverá las incógnitas pendientes.

Conoce los detalles del capítulo que cierra la popular serie de la plataforma Netflix

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

El episodio final de 'Stranger Things 5' y de la serie en general se estrenará en la plataforma el próximo miércoles 31 de diciembre, y quedará perfecto para recibir al Año Nuevo, pues estará disponible en Netflix a partir de las 19:00 horas (horario del centro de México). En días pasados, Ross Duffer, uno de los cocreadores de la serie, reveló a través de su cuenta oficial de Instagram detalles sobre los últimos cuatro capítulos de la temporada.

Este octavo episodio estará titulado 'The Rightside Up' y tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos. No se requiere ninguna plataforma adicional más allá de una suscripción activa a Netflix. En caso de que no tengas Netflix, puedes conseguir el servicio desde 119 pesos al mes.

Esta revelación ha provocado que, por medio de redes sociales, muchos usuarios expresen su inconformidad con la duración del último capítulo de la serie, diciendo que "esperaban más" por ser el gran final; sin embargo, los creadores han explicado en múltiples entrevistas que esta producción representó todo un reto, que la duración de los capítulos no es un reflejo de la calidad narrativa y que esta entrega resuelve todas las preguntas que se plantearon a lo largo de las cuatro temporadas anteriores.

El episodio 8 representa la conclusión de la historia principal de 'Stranger Things' tras cinco temporadas, con el grupo protagonista enfrentando los acontecimientos finales que se desarrollan en la trama del 'Upside Down'. Desde su estreno, la quinta temporada de 'Stranger Things' desarrolla una narrativa que une elementos clásicos de la serie con nuevas piezas de su mitología, preparando el terreno para el capítulo final sin revelar detalles clave de la trama.

En el Volumen 1 de 'Stranger Things 5' se profundizó en la relación entre 'Vecna' y algunos miembros del grupo de protagonistas, estableciendo conexiones importantes que no se exploraron en temporadas anteriores. Esta parte de la temporada también mostró una confrontación intensa entre los habitantes de Hawkins y enemigos surgidos del 'Upside Down', además de presentar descubrimientos sobre algunos personajes.

El Volumen 2 continuó con la escalada de tensión y expansión del conflicto principal. Personajes como 'Once' enfrentan situaciones que ponen a prueba sus capacidades y alianzas, así como el entendimiento de la naturaleza de la amenaza que enfrentan. En estos episodios se plantean preguntas sobre la estructura del 'Upside Down' y presentan indicios de cuál podría ser la meta final de los antagonistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui