Desapareció por 'extraña enfermedad': Querida exactriz de Televisa reaparece y su FOTO causa shock

Ciudad de México.- Después de 13 años desaparecida del mundo del espectáculo, por presuntamente contraer una extraña enfermedad, y viralizarse por malas noticias de su estado de salud, la reconocida exactriz de Televisa y cantante mexicana, Pilar Montenegro, recientemente ha decidido reaparecer en redes sociales, compartiendo un post de una foto que dejó en shock a sus millones de seguidores.

Como se sabe, en el año del 2013 dejó los escenarios y simplemente dejó de aparecer en eventos públicos, generando rumores de que presuntamente el motivo tenía que ver con el hecho de que la exintegrante de Garibaldi, estaría enferma. A inicios del 2025, el nombre de Pilar dio mucho de que hablar, debido a que el polémico presentador espectáculo, Javier Ceriani, declaró que estaba cerca de la muerte a causa de una severa enfermedad neurológica.

Tras esto, la reconocida pitonista nacionalizada mexicana, Mhoni Vidente, aseguró que supuestamente Pilar sí va a perder la vida, sin embargo, no reveló si para eso faltara mucho o poco tiempo, solo declaró que el motivo será por culpa de los medicamentos que toma para su enfermedad, ya que al parecer le han dañado los riñones o páncreas, y eso al final una falla en alguno de estos órganos le arrebataría la vida: "De eso (su presunta enfermedad) no va a morir. Viene muriendo de problemas de riñón o de páncreas por tanto medicamento. La quieren volver a ver (en los escenarios), pero dicen que no se puede parar y que le duelen mucho los huesos".

Pilar Montenegro eligió las celebraciones decembrinas para compartir un momento personal que, por su sencillez, tuvo un gran significado para quienes han seguido de cerca su carrera y la recuerdan con cariño.

La imagen fue publicada en su cuenta oficial de Instagram y corresponde a una reunión familiar durante la cena de Nochebuena. En la fotografía, se puede ver a la excantante con sus familiares.

Pilar Montenegro acompañó el momento con un mensaje breve pero lleno de cariño:“¡¡Feliz Navidad!! Mis mejores deseos para todos, muchas bendiciones.”

