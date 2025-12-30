Emiliano Aguilar arremete en contra de hermana de Pepe Aguilar y la humilla con esta FOTO en redes

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rap, Emiliano Aguilar, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que en sus redes sociales arremetió en contra de Marcela Rubiales, la cual es una de las hermanas mayores de Pepe Aguilar, asegurando que no tiene más motivos que el de divertirse en este momento, por lo que en sus redes sociales la humilló con una foto en la que la compara con una momia.

Como se sabe, desde hace varios meses que el primogénito del intérprete de temas como Por Mujeres Cómo Tú, está dando de que hablar al tomar sus redes sociales para atacar a su familia paterna, acusándolos de dejarlo solo, de no hacerse cargo de él y tratarlo como un empleado cada que convivía con ellos y salían de viaje. Incluso afirma que la que peor le cae es Ángela Aguilar porque ella fue la que comenzó la brecha con su padre al mentirle.

Ante esta guerra de dimes y diretes entre los Aguilar, la hija de Flor Sylvestre y su primer matrimonio, ha salido en defensa de su hermano y de su sobrina, incluso del polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, por lo que Emiliano no ha dudado en irse en su contra, tachándola de ser una "momia" y una "tía metiche" que no debería de hablar pues tiene "mucha cola que le pisen" y un "pasado oscuro" que él conoce.

Fuente: Tribuna del Yaqui