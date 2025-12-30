Escándalo en TV Azteca: Pame Verdirame confirma infidelidad de Heliud Pulido con atleta de 'Exatlón México'

Ciudad de México.- La reconocida futbolista mexicana y presidenta de la Queen League, Pame Verdirame, recientemente ha destapado fuerte escándalo en TV Azteca, debido a que a través de sus redes sociales, compartió una foto y video con los que confirmó la infidelidad del reconocido olímpico canotista, Heliud Pulido, con una atleta de los rojos con las que coincidió en Exatlón México.

Mientras que Heliud estaba en Draft El Ascenso, su nombre se colocó en el centro del escándalo, pues se comenzó a decir que hacía poco que terminó su relación sentimental con Verdirame, la madre de su hija, Rafaela Pulido Verdirame. Dicho rumor empezó debido a que internautas han descubierto que en sus redes sociales, como Instagram, ya no interactúan y eliminó sus publicaciones juntos, dejando solo videos de su trabajo y del cumpleaños de su pequeña, en el que no aparece Pamela.

Ante estas declaraciones, a través de la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Portada AI1, acaba de asegurar que el motivo por el que ambos exparticipante de Exatlón México: Héroes VS Titanes, es debido a que mientras que Pulido estaba en las playas de la República Dominicana, le habría sido infiel a la madre de su hija con una de las chicas que entró, y que ella lo descubriría, por lo que tomaría la decisión de separarse.

Escandalo Heliud Pulido le fue infiel a Pamela se termina la relación. pic.twitter.com/ilc6X5Ed4N — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) September 19, 2025

Aunque en ese momento no salió a la luz un posible nombre sobre la amante del denominado 'Black Panter', y ninguno de los dos atletas salió a hablar al respecto, ahora, la propia Pamela a través de sus historias de Instagram ha compartido que es verdad, que Pulido le fue infiel y hasta despertó el rumor de que esta persona que estaría detrás de esta traición sería la atleta de nombre Sofía Arroyo, que estuvo en la octava temporada como refuerzo al lado de Heliud.

La futbolista mexicana, para hacer oficial esta separación por infidelidad, compartió una captura de pantalla de un mensaje, en el que felicita a la misteriosa mujer, por haber ingresado al reality deportivo de TV Azteca, a lo que ella le responde que tiene ganas de verla junto a Heliud y a su pequeña, por lo que organiza una reunión. Junto a esta conversación compartió el mensaje: "Tengan cuidado, así empiezan", y posteriormente compartió un video de esa reunión.

Rápido, mujer roja que haya entrado la temporada pasada (ahí se alcanza a ver 2924) solo se me ocurre Sofía, también los rojos tienen su propia rompe hogares omg jajajajaja #ExatlónMéxico pic.twitter.com/tjDfzCzwCl — M i t | Viva Fatima Bosch uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@Tournesolpitufa) December 29, 2025

En medio de toda la serie de dimes y diretes en el que la señalan, Sofía compartió un mensaje en el que afirma que ella no va a caer en esos ataques y acusaciones que no desea darle cuerda a las acusaciones falsas, y solo venía dejar en claro que no fue la tercera de ninguna relación y tomara acciones legales si se sigue usando su nombre para esto: "No voy a entrar en ataques ni versiones falsas. No formé parte de ninguna infidelidad, ni de una relación vigente. Respeto las emociones de todas las personas involucradas, pero también mi derecho a la verdad, a la privacidad y a la tranquilo".

Por este motivo no haré más comentarios sobre el tema. A quienes continúan difundiendo acusaciones sin fundamento, les recuerdo que la difamación y la violencia digital son delitos, y ejerceré las acciones legales correspondientes si es necesario", concluyó.

Yo estoy contigo mi Sof!!! pic.twitter.com/Y0cgq7afGE — Mei uD83EuDD8A (@May_OnlyOne) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui