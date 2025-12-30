(FOTO) Carlos Said y Claudia Martín dan la bienvenida a su hijo y comparten emotivo mensaje navideño

Ciudad de México.- Después de un largo embarazo para los fans que estaban impacientes por conocer al pequeño hijo del reconocido actor de melodramas Carlos Said y su esposa, la también actriz de Televisa Claudia Martín, finalmente llegó al mundo el bebé, al que llamarán Máximo, generando una ola de reacciones a las que se sumó el galán de telenovelas Eduardo Santamarina.

De hecho, los felices padres resaltaron que no podrían tener un mejor presente en estas fechas de celebración que el nacimiento de uno de los amores más grandes de sus vidas: "¡No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste! El mejor regalo de Navidad eres tú, Máximo Said Martín. ¡Bienvenido a la familia!", escribió la excónyuge de Andrés Tovar, quien actualmente comparte su vida con Maite Perroni.

La feliz pareja confirmó que esperaba a su primer hijo el 2 de agosto; un tiempo después, oficialmente se convirtieron en una familia de tres integrantes. En Instagram compartieron un par de imágenes en las que lucen radiantes frente a un árbol navideño; por supuesto, su vestimenta estaba acorde con las fechas, pues ambos portan suéteres rojos y en los brazos de ambos se encuentra el niño que viene a traerles luz.

Presentaron a su pequeño hijo

Controversial anuncio de embarazo

Cuando se animaron a dar a conocer su dulce espera, los famosos eligieron una forma bastante peculiar: publicaron fotografías en blanco y negro posando con la pancita de Claudia. Sin embargo, lo que generó controversia no fue esto, sino que ambos aparecían completamente desnudos. A pesar de que recibieron muchos comentarios positivos, hubo algunos que, además de considerar de mal gusto la sesión, mencionaron a Andrés y a Maite.

Desde que se separaron la ahora madre y el productor de Sale el Sol, se dijo que la ruptura había sido producto de una infidelidad. En aquel entonces, tanto la exRBD como Tovar negaron por completo los rumores, pero para los internautas esto quedó confirmado cuando, meses después, decidieron casarse. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, siguen siendo víctimas del escrutinio social, al igual que Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Fuente: Tribuna del Yaqui