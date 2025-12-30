Giovanni Vera, vocalista de Banda Gota de Oro, muere en masacre en Irapuato; compañeros lo recuerdan

Irapuato, Guanajuato.– El pasado 29 de diciembre de 2025 se confirmó el fallecimiento de Giovanni Vera, cantante de regional y vocalista de la Banda Gota de Oro. Lo más lamentable del caso es que forma parte de las cinco víctimas de una brutal agresión armada que se suscitó el pasado domingo 28 de diciembre en un domicilio de la colonia Los Presidentes, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

De hecho, el resto de los occisos acompañaban al exitoso músico; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se cuenta con mayor información sobre ellos, lo único que sí es seguro es que se trataba de un evento privado. La situación mantiene desde hace horas conmocionados a los fans, internautas e incluso al medio del entretenimiento, pues no es la primera vez que un artista muere de forma trágica.

Se despiden

La agrupación de la que formaba parte se despidió a su manera de Giovanni, agradeciendo el tiempo que los acompañó y provocando que numerosos seguidores se unieran al dolor: "Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba. Tu voz y tu alegría vivirán siempre en nosotros. Gracias por todo lo que dejaste en la tierra, descansa en paz, grande de corazón. Y como siempre lo dijiste: ¡QUE SUENE LA GOTERA!"

Banda Gota de Oro

Además, también le dedicaron algunas palabras los integrantes de la Banda Nueva Potencia, igualmente originaria de la misma localidad, quienes comentaron que conocían a Vera desde hace muchos años, cuando cantaba en una banda de León. No obstante, señalaron que su humildad fue lo que provocó que nunca lo pudieran olvidar. Por último, enviaron sus más sentidos pésames a los familiares que hoy lloran a la celebridad.

Homenaje

A través de un video publicado en Instagram, la banda compartió varias fotografías que se tomaron en vida con Giovanni Vera: "Hoy no es un adiós, es un hasta siempre. Gracias por cada risa, cada consejo y cada momento compartido. Descansa en paz, amigo querido. ¡Con todo cariño te hicimos este pequeño homenaje, hermano Gio!" Cabe resaltar que, hasta el momento, en este caso no se reportan personas detenidas.

