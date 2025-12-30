Laura Flores defiende a Alicia Villarreal por romance con Cibad y ¿arremete contra Arturo Carmona?

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y presentadora mexicana, Laura Flores, recientemente brindó una entrevista a TV Azteca, y no tuvo reparo alguno al momento de salir en defensa de la famosa cantante de rancheras, Alicia Villarreal, ante todas las críticas por su romance al lado del empresario Cibad Hernández más de 10 años menor, ¿acaso arremetió en contra de su ex, Arturo Carmona?

Como se sabe, justo después de que se confirmó que estaba divorciada de Cruz Martínez, Alicia reveló que ya estaba en una relación sentimental con Cibad. Tras esto, el público la criticó y comenzó a dudar de muchas de sus declaraciones por no darle el luto a su matrimonio de 20 años con el productor musical de Los Kumbia Kings, incluso Arturo en un momento declaró que consideraba que la 'Güera Consentida' estaba actuando precipitada, pero que cada quien manejaba con su vida como quería.

Ahora en medio de esta serie de dimes y diretes, en las que incluso la hija de la cantante de rancheras, Melenie Carmona, se lanzó contra esta relación, la reconocida actriz de Televisa, Laura, en una entrevista para Venga la Alegría, acaba de asegurar que Alicia tiene el derecho de ser feliz con quién ella desee, y que no deben de meterse en su vida personal que ella sabe cómo manejarla con lo que le haga feliz.

Ante esto, la actriz de Gotita de Amor declaró que si el tema es la edad, las personas solo critican y juzgar sin saber la verdad y por envidia a lo que tienen los demás, afirmando que si la exvocalista de Grupo Límite desea salir con alguien mayor o con alguien menos es muy su problema: "Lo que yo puedo decir es ¿qué le importa a la gente?, lo que importa es que Alicia sea feliz, déjenla, bastante mal la ha pasado en su momento, déjenla, qué les importa si es 20 años menor o mayor, no importa, déjenla, es su vida ellos quieren estar juntos".

Finalmente, cambiando de tema a Belinda, la reconocida actriz mencionó que ella trabajó al lado de la estrella española, nacionalizada mexicana también, en Cómplices al Rescate, y puede asegurar que a su éxito aún le falta seguir creciendo pues tiene todo para crecer más y volverse aún más famosa y marcar a toda su generación: "Claro que sí, Belinda siempre fue un garbanzo de a libra, porque nació con estrella. Tiene luz, talento, estrella, un don, hermosa, divina, la quiero mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui