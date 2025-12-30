Lupita TikTok denuncia intento de estafa luego de extraviar bolsa de 12 mil pesos en Nuevo León

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.– Guadalupe Villalobos, una popular influencer regiomontana mejor conocida en redes sociales como Lupita TikTok, es una creadora de contenido ampliamente reconocida, quien no hace mucho tiempo atravesó momentos sumamente difíciles con la pérdida de su hija Karely Yamileth, que tenía tan solo tres semanas de nacida. Además, su esposo fue encarcelado por presunta agresión sexual.

Ahora, pese a toda esta desgracia, Lupita está intentando rehacer su vida. Sin embargo, recientemente estuvo a punto de ser víctima de una estafa, situación que compartió con sus seguidores, quienes se mostraron impactados y comenzaron a criticar al hombre que intentó obtener dinero de manera fraudulenta. Afortunadamente, la influencer no cayó en las garras de este sujeto, quien intentó engañarla bajo el pretexto de una bolsa extraviada.

¿Logró encontrar su bolsa?

El incidente ocurrió mientras Lupita se encontraba en una plaza comercial del municipio de San Nicolás de los Garza, donde perdió una lujosa bolsa marca Coach, color blanco, con un valor de 12 mil pesos, en el centro comercial Paseo la Fe, ubicado sobre la avenida Miguel Alemán. No obstante, la influencer aclaró que no la buscaba por el precio, sino porque para ella representaba un valor sentimental importante.

Lupita recuperó su bolsa

"Perdí mi bolsa Coach en Paseo la Fe, tiene un valor de 12,000 pesos. ALGUIEN LA ENCONTRÓ. Obviamente tiene un valor sentimental, la agarraron de la Mac Store. MÁNDENME MENSAJE si alguien la vio", escribió la joven en sus redes sociales. La tarde del pasado lunes 29 de diciembre, Lupita compartió la buena noticia con sus fans: ya había recuperado la bolsa y agradeció a quienes ayudaron compartiendo la información.

¿Cómo intentaron estafarla?

Un hombre la contactó asegurándole que había encontrado su bolsa tirada en el piso. Lupita lo llamó "mentiroso" de inmediato, pero el sujeto insistió e incluso la amenazó diciéndole que no le entregaría la pertenencia si no le daba un anticipo: "Te lo juro. Solo que no me muevo si no me das anticipo", afirmó el individuo. Sin ningún problema, Guadalupe, burlándose, le hizo saber que estaba equivocado: "Jaja, ay que ya me la entregaron jaja".

Fuente: Tribuna del Yaqui