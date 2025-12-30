Mel Gibson cierra 2025 con una ruptura: Se separa de Rosalind Ross tras nueve años de relación

Los Ángeles, Estados Unidos.– Mel Columcille Gerard Gibson es un actor, director y productor de cine estadounidense ampliamente reconocido en la industria de Hollywood, quien, pese al éxito que ha cosechado a lo largo de su trayectoria en el mundo del entretenimiento, ha enfrentado dos divorcios en su vida personal. Ahora, confirmó que se separó de su actual pareja, la escritora y directora Rosalind Ross, con quien tiene un hijo llamado Lars, de 8 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por la revista People, donde ambas figuras compartieron parte de su sentir. Aunque señalaron que se encuentran tristes por el cierre de esta etapa en sus vidas, también expresaron su agradecimiento por el hijo que tienen en común, dejando en claro que su bienestar será siempre su principal prioridad. Cabe recordar que esta historia de amor comenzó en 2014, bajo uno de los escenarios más comunes, luego de conocerse a través de amigos en común.

En aquel momento, Ross se encontraba trabajando en un guion para la compañía de producción del actor, y poco tiempo después iniciaron una relación sentimental. Fue en enero de 2017 cuando nació Lars Gerard Gibson. No debe pasar desapercibido que Mel Gibson es padre de nueve hijos en total: siete procreados durante su matrimonio con su exesposa Robyn Moore, además de uno más fruto de su relación con Oksana Grigorieva. Esta última también mantuvo un romance con el actor Timothy Dalton, reconocido mundialmente por haber interpretado al agente secreto James Bond.

Se divorcian

De hecho, el presente año aparentemente no ha sido favorable para Mel Gibson y Rosalind Ross, ya que a inicios de 2025 atravesaron uno de los momentos más complicados cuando su vivienda ubicada en Malibú, California, fue destruida por los incendios forestales que afectaron a la ciudad de Los Ángeles. Afortunadamente, ningún integrante de su familia resultó herido, debido a que fueron evacuados con rapidez; sin embargo, es importante señalar que este siniestro dejó a un gran número de personas afectadas.

"La buena noticia es que mi familia y mis seres queridos están bien, felices, sanos y a salvo. Eso es realmente lo único que me importa·, expresó el actor el pasado 9 de enero durante una entrevista en el programa Elizabeth Vargas Reports, transmitido por NewsNation. En cuanto a lo que viene para el actor, quien actualmente forma parte del proyecto La Resurrección de Cristo, se prevé que continúe con esta producción, cuya primera entrega está programada para estrenarse el 26 de marzo de 2027, mientras que la segunda llegará a los cines el 6 de mayo del mismo año.

Fuente: Tribuna del Yaqui