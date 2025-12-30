¿Otra boda famosa en 2026? Niurka Marcos anuncia matrimonio con su pareja 20 años menor

Ciudad de México.- La reconocida actriz, bailarina y vedette cubana Niurka Marcos nuevamente se encuentra en el ojo del huracán mediático, pues en esta ocasión anunció que se casará con su novio, quien es 20 años menor que ella, situación que, por supuesto, ha generado diversas reacciones. Mientras algunos apoyan a la exintegrante de Televisa, otros consideran que debería buscar una pareja de su mismo rango de edad.

De hecho, la revista TV Notas reveló que la famosa planea contraer nupcias con su enamorado el próximo 1 de agosto de 2026. "La boda será el 1 de agosto de 2026. Tenemos planeado casarnos el día que todo comenzó, cuando cumplamos dos años juntitos", afirmó la madre de Emilio Osorio y Romina Marcos. Además, confesó que, a pesar de haber tenido varias parejas, los nervios de iniciar una nueva etapa sentimental siguen estando presentes.

Para la polémica celebridad, Bruno Espino llegó a su vida no solo con el objetivo de convertirse en su compañero sentimental, sino también para enseñarle a ver el amor desde otra perspectiva. Incluso, relató que a estas alturas sus ilusiones en torno a la vida sentimental se habían desvanecido y que, gracias a la compañía de este hombre, recuperó la fe, sintiéndose ahora como una mujer renovada: "Yo había perdido la ilusión y la fe en las relaciones de pareja, en el amor".

Se casará el próximo año

¿Cómo comenzó esta historia de amor?

Fue en 2024 cuando conoció a su futuro esposo a través de un amigo en común y, desde agosto de ese año, no se han separado. En cuanto a la diferencia de edad, la controversial cantante dejó muy en claro que nunca le ha tenido miedo a este tema; por el contrario, aseguró sentirse orgullosa de sus 58 años y afirma que muchas jovencitas desearían verse tan bien como ella y, sobre todo, sentirse plenas.

#Tendencias | Horóscopos HOY Mhoni Vidente MARTES 30 de diciembre: Predicciones para tu signo zodiacal (@mhonividente) uD83EuDD14https://t.co/3xQvr7MfkF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 30, 2025

"Tiene 38 años, es un hombre muy maduro, que me demostró que era en serio, que me demuestra que me ama, que está enamorado, que es celoso y egoísta de mi atención, que no quiere que nadie me haga nada, él me lo hace todo", resaltó Niurka. Incluso, ahondó en la profesión de su amado, pues explicó que estudió odontología y que siempre está muy al pendiente de la salud de la guapa celebridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui