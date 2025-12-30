A punto de morir: Conductora de 'Sale el Sol' fue diagnosticada con tumor cancerígeno y da dura noticia

Ciudad de México.- Después de que haber estado a punto de morir, a causa de su tan impactante diagnostico de tumor cancerígeno en su garganta, la reconocida presentadora de espectáculos mexicana, Paulina Rubio, recientemente brindó una entrevista en la que dio una dura noticia sobre todo el momento en que tuvo que pasar por el quirófano. La querida conductora de Sale el Sol hasta pensó en retirarse.

En septiembre del 2024, la conductora de Imagen TV relató que fue en medio de un chequeo rutinario cuando su doctora notó una bolita en la garganta, lo que llevó a realizar estudios adicionales, resultando en una biopsia positiva, confirmando que tenía cáncer. Ante esto, tuvo que ser sometida a una cirugía en diciembre, para extraerle esas pequeñas masas, situación que le preocupaba a causa de que pensó que perdería la voz o la vida.

Ahora, en entrevista para TV Notas, Paulina acaba de volver a expresar su sentir sobre esta crisis en su salud de hace un año, destacando que ella considera que la traición que vivió es solamente una bendición que estaba disfrazada, para enseñarle a valorar la vida y a su familia: "Estos temas de salud son regalos que me manda la vida muchas veces disfrazados de tragedia. Te hacen reflexionar acerca de la vida, el tiempo, la familia y el amor. Las pequeñas cosas de la vida las puedes replantear y cambiar".

EXCLUSIVA Nuestra querida #PaulinaMercado DESCUBRIÓ un TUMOR cancerígeno en su garganta y será OPERADA.

Con un nudo en la garganta, Mercado confesó que vivió una dura realidad en ese momento, ya que su mente sobre pensó en todo, en su posible muerte, pero que al final del día comprendió que no debía de tirarse a llorar, sino que debía tener más esperanza y ahora, le emociona estar viva para contar su historia: "Pasé muchísimos momentos complicados, pero siempre con muchísima esperanza y segura de que iba a estar bien. Nunca me tiré al drama. Estoy muy contenta de poderlo platicar".

Finalmente, declaró que el reconocido actor y presentador, Juan Soler, fue un gran apoyo para ella en ese momento, y solo puede decir que la hizo sentir bien, destacando que hizo algunos rituales espirituales para buscar su sanación: "Creo en todo lo que te hace sentir bien. El mejor ritual para la salud es cuidarte, y para la familia, acercarte a ellos. Hay una parte que le dejamos al universo y otra que nos toca trabajar a los seres humanos".

Nuestra querida #PaulinaMercado está de REGRESO con nosotros

