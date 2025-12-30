¿Quién gana hoy Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México'? Este atleta abandona el reality por lesión

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora, en los spoilers filtrados para este martes 30 de diciembre del 2025, se dice que para esta noche habrá sorpresas devastadores, ya que oficialmente se ha confirmado que un atleta abandona por lesión la competencia deportiva, además del presunto equipo que ganará el Duelo de los Enigmas.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va a seguir creando caos y se pondrá muy intensa, pues se dice que ante el tema de las tensiones para ganar los duelos, va a ocurrir un terrible accidente que dejará fuera a un atleta. Aunque en el adelanto del programa no se sabe quién, en spoiler se ha dicho que será José Ochoa, incluso en el video compartido por el proyecto deportivo, se ve como este sufre una caída en pleno circuito.

Por otro lado, se reveló que no habrá Zona de Riesgo, sino que se va a jugar la primera Medalla Varonil Transferible, o sea que no importa quién la gane, la puede usar para ayudar a otro compañero. Como en otras ocasiones, se desconoce quién será el hombre que se cuelgue la presea, pero según las estadísticas de los mejores, se cree que sería un atleta azul, como Koke Guerrero, o incluso Adrián Leo una vez más.

Con respecto a que pasará en el Duelo de los Enigmas, en las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de los azules, por lo que contrario al pasado lunes 29 de diciembre, este martes 30 de diciembre, el programa se pintaría en su totalidad de color azul, y los integrantes del equipo de Evelyn Guijarro celebrarán el retomar el rumbo tras perder la Villa 360 y el duelo por La Ventaja.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podrían ser los rojos los triunfadores con ambas recompensas.

