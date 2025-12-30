Tras sufrir asalto, conductora de TV Azteca es hospitalizada y sometida a cirugía; este es su estado

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de TV Azteca y periodista de espectáculos, Rocío Sánchez Azuara, acaba de emplear sus redes sociales para confirmar que fue hospitalizada por endometriosis, por lo cual también tuvo que ser sometida a cirugía, aclarando su estado de salud. Esto ocurre pocas semanas después de haber pasado un terrible momento en tienda departamental de lujo, donde sufrió asalto.

Ahora, mediante un video en su cuenta de Instagram, la conductora compartió que ella se encontraba bien dentro de las expectativas tras su intervención quirúrgica, explicando que todo estaba planeado con antelación, por lo que fue internada en la madrugada del pasado lunes 29 de diciembre, sometida a su operación, que declara "que el procedimiento resultó exitoso", y se encuentra muy bien.

De la misma manera agregó que tenía ya un tiempo con molestares, por lo que decidió realizarse los análisis y chequeos necesarios con los especialistas, los cuales detectaron un crecimiento anormal del endometrio, situación que derivó en la necesidad de una intervención quirúrgica, a causa de que dicho órgano le medía once centímetros, más del doble de lo normal, pues usualmente solo mide alrededor de cinco centímetros.

¡No le dieron respuesta! Rocío Sánchez Azuara detalla cómo fue que le robaron su bolsa en una tienda departamental.



La presentadora de Acércate a Rocío, declaró que estuvo tres horas en el quirófano, a causa de que mientras que le estaban extrayendo el útero, se presentó una complicación, pues no se sabía que tenía fibrosis, generada tras tres embarazos, y dado a que el tejido que ya estaba afectando su vejiga, tuvieron que desbridar para separar los órganos comprometidos. Al final todo salió perfecto y sin complicaciones graves.

Finalmente, declaró que el órgano se mandó a analizar y por fortuna "la patología salió perfecta, todo perfecta". En cuanto a su estado de salud, la presentadora mexicana declaró que actualmente se encuentra en proceso de recuperación, por lo que los médicos le pidieron mantener una dieta blanda, movilidad supervisada y sin mucho esfuerzo, pero, como buena noticia, podría ser que pase la Noche Vieja y reciba el Año Nuevo en su casa, ya que podría ser dada de alta este martes 30 de diciembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui