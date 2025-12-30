Ya sabía que moriría: Fallece exparticipante de 'Big Brother' y este es el trágico motivo; lo predijeron

Ciudad de México.- Desgraciadamente, se acaba de informar el lamentable fallecimiento de la reconocida exintegrante de Big Brother 27 e influencer, Mickey Lee, a sus solo 35 años de edad. En el mensaje se ha revelado el trágico motivo de su deceso, además de que se ha señalado en redes sociales que ella sabría de su muerte, a causa de que le hicieron la escalofriante predicción de este evento en su vida.

La información fue dada a través de un comunicado de la familia de Mickey mediante su cuenta de Instagram, en el que señalaron que tristemente fue el pasado 25 de diciembre de este 2025, o sea en Navidad, cuando la famosa dejó este mundo, después de haber estado varios días en estado crítico: "Con profunda tristeza, la familia de Mickey Lee anuncia su transición en Navidad a primera hora de la tarde".

En el mensaje, además de dar la fecha, también informaron que la exintegrante de Big brother murió tras sufrir múltiples paros cardíacos, derivados de complicaciones graves provocadas por la Influenza que padecía, destacando que su cuerpo seguía en cuidados intensivos: "Mickey sufrió una serie de paros cardíacos tras presentar complicaciones derivadas de la influenza y actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos".

‘Big Brother 27’ star Mickey Lee has passed away at the age of 35, her family announced today. pic.twitter.com/Awo2daUL3D — Pop Crave (@PopCrave) December 26, 2025

Cabe recordar que además de la influenza, se pensó que un motivo de este deceso sería la condición cardíaca, específicamente un agujero en el corazón, que padecía desde que nació, tema que ella misma reveló mientras que formó parte de la temporada 27 de dicha emisión, pero, se ha desechado ya que ella afirmó que se cerró espontáneamente durante su crecimiento, y los médicos confirmaron que ya no estaba presente en su vida adulta.

En un video compartido por fans, se observa a Mickey Lee junto a otras participantes mientras recuerdan una lectura de mano hecha por una compañera llamada Ava. Según relataron entre risas, Ava le dijo a Mickey que “moriría joven”

REST IN PEACE MICKEY LEE #bb27



ava pearl did palm readings for the houseguests at the end of july. she discovered that mickey’s lifeline was short. these spiritual practices freak ppl out for good reason! pic.twitter.com/jneOJAAVo4 — bree uD806uDCFF (@remlorde) December 29, 2025

