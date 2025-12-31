Actuación de Millie Bobby Brown en 'Stranger Things 5' desata debate por el 'Pillow Face'

Los Ángeles, Estados Unidos.– Millie Bobby Brown es ampliamente conocida en la industria de Hollywood, pues saltó a la fama gracias a la serie de Netflix Stranger Things. No obstante, no se ha quedado únicamente con ese personaje, ya que con el paso del tiempo ha explorado otros terrenos; incluso actuó en una película de misterio como Enola Holmes, donde interpreta a la hermana adolescente del célebre detective Sherlock Holmes.

A pesar de la popularidad de la que goza con tan solo 21 años de edad, con el estreno de la quinta temporada se ha vuelto tendencia por razones no precisamente favorables. Uno de los principales señalamientos es que el personaje al que da vida en la plataforma de streaming, Eleven, perdió fuerza narrativa y una parte de los seguidores considera que ahora todo el peso de la historia recae en William Will Byers (Noah Schnapp).

Sin embargo, más allá de esta situación, lo que realmente está generando una ola de comentarios negativos en diversas plataformas en contra de la actriz británica es su rostro, el cual está siendo duramente criticado, ya que algunos aseguran que presenta el llamado Pillow Face. Antes que nada, es importante definir el concepto para comprenderlo con claridad, pues este se relaciona con el denominado Síndrome de Sobrerrelleno Facial (FOS, por sus siglas en inglés).

Consideran que su actuación es bastante mala

Esta alteración estética ocurre cuando una persona se excede en el uso de rellenos dérmicos, como el ácido hialurónico, lo que repercute en las zonas intervenidas, que generalmente son las mejillas, los pómulos y el área debajo de los ojos. El término se utiliza porque dichas áreas terminan perdiendo su textura natural y, con el tiempo, adquieren una apariencia similar a la de una almohada rellena. Lo más inquietante de este fenómeno es que quien lo padece puede llegar a perder la capacidad de mostrar expresiones faciales con normalidad.

#Tendencias | Cierre de 2025 a lo grande: Santa Fe Klan invita a fiesta gratis en su barrio de Guanajuato uD83EuDD73uD83CuDF7Ehttps://t.co/rQaoDq3LJq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 1, 2026

Evidentemente, Millie se ha convertido en el blanco de este tipo de juicios de opinión, y algunas personas consideran que ya se ha sometido a procedimientos estéticos, lo que explicaría, según ellos, por qué en los nuevos episodios su actuación resulta menos convincente. Cabe añadir que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la esposa de Jake Bongiovi continúa atribuyendo los notorios cambios en su apariencia a su proceso natural de crecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui