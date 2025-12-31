Aislinn Derbez cierra el 2025 con devastador mensaje sobre el fallecimiento de su madre y FOTOS inéditas

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Aislinn Derbez, acaba de cerrar el año 2025, dejando en claro que ya va a soltar todo el dolor y la tragedia que pasó, recordando a su madre, Gabriela Michel, compartiendo un devastador mensaje sobre su fallecimiento y FOTOS inéditas al lado de ella, recordando su infancia, adolescencia y etapa adulta.

Desgraciadamente, el pasado lunes 24 de noviembre, Aislinn a través de su cuenta de Instagram confirmó el triste fallecimiento de su madre a sus 65 años de edad, revelando que su muerte fue por un infarto, que sorprendió a la familia. Ahora a poco más de un mes de este lamentable deceso, Aislinn ha decidido cerrar el año cerrando el ciclo y comenzar con su proceso de seguir adelante, demostrando que va a vivir para enorgullecer a su madre.

Para poder comenzar el Año Nuevo sin cargas del 2025, Aislinn compartió un mensaje, dedicado a su madre, con una serie de imágenes inéditas de su infancia y crecimiento al lado de su madre, confesando que aunque tuvieron una relación compleja, gracias a ella aprendió a salir pese a todo y ser lo que es hoy: "Mamá, tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras, creo que aún no es ese momento. Sin duda, la relación más compleja de mi vida. Una en la que aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces, hasta convertirme en quien soy hoy".

La actriz de La Casa de las Flores, declaró que aunque su relación con su madre no fue perfecta, sí fue determinante para ella, dejando en claro que enfrenta la vida incansablemente y busca entender al mundo, a las personas y las profundidades con la que todos nacieron, es gracias a ella: "Una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme, a cuidarme, a conocerme y a buscar infinidad de herramientas, las cuales hoy me apasiona compartir, para que otros puedan atravesar sus dolores más acompañados".

Finalmente, la hija de Eugenio Derbez declaró que gracias a ella comprendió muchas cosas de la vida: "Gracias a ti entendí que muchas cosas no iban a ser como yo soñaba. Y aún así, hoy puedo quedarme en paz con lo que nunca fue. Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección".

Te dejo ir con amor, con perdón, con compasión y con profunda aceptación y gratitud. Deseo que tu siguiente vida sea más suave, menos caótica y sobre todo más amorosa contigo misma. Que ahí sí puedas cumplir todos tus sueños que se quedaron esperando. Te amo por siempre mamá", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui