Arath de la Torre, a punto de divorciarse, Claudia Martín se convierte en madre y más en Top 3 Espectáculos

Beyoncé se convierte en multimillonaria

La cantante Beyoncé alcanzó oficialmente el estatus de multimillonaria tras un año récord, afirmó ayer Forbes, convirtiéndose en la quinta cantante en conquistar este hito. El hito llega tras un año especialmente fructífero para 'Queen Bey'. Su gira Cowboy Carter, basada en el álbum homónimo inspirado en la música country que lanzó en 2024, se transformó en un fenómeno sin precedentes, con 32 fechas, 1.6 millones de boletos vendidos y una recaudación de 407.6 millones de dólares en entradas.

Claudia Martín y Carlos Said se convierten en padres

Los actores Claudia Martín y Carlos Said anunciaron el nacimiento de su hijo con un par de fotos con el bebé en brazos; según confirmaron, el nacimiento ocurrió unos días después de la Navidad. En su cuenta de TikTok, la famosa de 36 años compartió un video de su salida del hospital. Ella, radiante con ese brillo que caracteriza a las nuevas mamás, dejó el centro médico en una silla de ruedas con Máximo en brazos, envuelto en una manta azul. La actriz lució un look cómodo en negro y beige, mientras su esposo empujaba la silla de ruedas en la que iba.

Arath de la Torre está a punto de divorciarse

La actriz Susy Lu recientemente brindó una entrevista para Imagen TV, en la que reveló tener una severa crisis matrimonial con su esposo, el reconocido actor y presentador mexicano, Arath de la Torre. Susy en el programa De Primera Mano, fue cuestionada sobre el secreto para tener ese matrimonio perfecto al lado de Arath, la actriz afirmó que no lo hay porque no es perfecto, sino que han tenido altas y bajas: "No hay secreto y no todo el tiempo ha sido estable. Yo creo que... de hecho, es un subibaja la relación. El amor, como yo siempre lo he hecho, y el matrimonio es una decisión diaria".

