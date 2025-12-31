Cierre de 2025 a lo grande: Santa Fe Klan invita a fiesta gratis en su barrio de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El reconocido rapero mexicano Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido por la mayoría de sus seguidores como Santa Fe Klan, sorprendió a sus fans tras invitarlos a una fiesta de fin de año completamente gratuita, en la que habrá música, comida y, por supuesto, convivencia. A continuación, te contamos todos los detalles de esta llamativa invitación hecha por el popular artista.

¿Dónde será la fiesta?

La celebración se llevará a cabo este miércoles 31 de diciembre de 2025 a partir de las 17:00 horas, afuera de su casa ubicada en el barrio de Santa Fe, en Guanajuato. Incluso, el talentoso intérprete solicitó a sus seguidores que lleven algo de comer para compartir. En cuanto a la ambientación musical, estará a cargo de un sonidero. En la sección de comentarios, la mayoría de los usuarios bromean sobre el anuncio y ponen en duda que el evento realmente se realice.

Sin embargo, este tipo de convivencias no son nuevas por parte de Santa Fe Klan, ya que tan solo en diciembre organizó dos eventos: uno con motivo de su cumpleaños y otro por el Día de la Virgen de Guadalupe. Precisamente, el celebrado el 11 de diciembre no concluyó como quizás lo esperaba el joven de 26 años, pues mientras entonaba Las Mañanitas, algunos asistentes comenzaron a pelear y el conflicto escaló, por lo que tuvieron que ser retirados del lugar.

Santa Fe Klan invitó a una casa en su casa

Desafortunadamente, esto no calmó los ánimos y parte de la multitud continuó alterada, situación que obligó al propio cantante a intervenir para restablecer el orden. Cabe aclarar que no se reportaron personas lesionadas ni incidentes mayores. Ahora bien, en lo que respecta a esta nueva fiesta de fin de año, los internautas se muestran entusiasmados, ya que la publicación acumula más de 129 mil reacciones y 27 mil compartidos.

"HOY 31 DE DICIEMBRE voy a hacer baile aquí afuera de mi casa GRATIS pa’ que se vengan a cenar acá a mi barrio. Yo pongo los tamales y el pozole; tráiganse las tostadas, los limones y el ponche o lo que quieran traer de cenar pa’ juntarnos todos aquí en el barrio y recibir el año bailando cumbia. Va a tocar Sonido Charly, La Cumbita y creo que también Los Hijos del Kiss, desde las 5:00 pm. FELIZ AÑOOO RAZA PURO SANTA", escribió el intérprete de Te Fuiste.

Fuente: Tribuna del Yaqui