El actor de 'Loki' en Marvel, Tom Hiddleston, revela que dio la bienvenida a su segundo hijo

Los Ángeles, Estados Unidos.– Thomas William Hiddleston es un actor y productor británico ampliamente reconocido en la industria de Hollywood, a quien gran parte del público identifica por haber dado vida a Loki, uno de los personajes más emblemáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, el hermano adoptivo y antagonista de Thor, Dios del Trueno, interpretado por el actor Chris Hemsworth.

Ahora, el talentoso intérprete se convirtió en padre junto a la dramaturga británica Zawe Ashton, hecho que fue confirmado por el propio Hiddleston en una entrevista publicada por GQ. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se conoce con exactitud la fecha en la que llegó al mundo su pequeño hijo; sin embargo, estaremos atentos a cualquier nueva información y, por supuesto, te la haremos saber de inmediato.

Cabe señalar que el actor ya tenía un hijo, cuyo nacimiento fue dado a conocer en 2022, cuando ambas celebridades confirmaron públicamente su noviazgo. Al respecto, Hiddleston expresó que esta nueva etapa es la "más hermosa, profunda, transformadora y que cambia la vida". En el pasado, también dedicó unas palabras a la paternidad al declarar: "Convertirme en padre es lo más importante y significativo que me ha pasado en la vida, y lo más importante que haré en mi vida", explicó en su momento a The Associated Press.

Tom Hiddleston y Zawe Ashton

¿Cómo inició esta historia de amor?

Thomas William y Zawe se conocieron en 2019 mientras trabajaban juntos en la obra teatral Traición. Al principio, su relación se mantuvo de manera discreta y solo trascendió públicamente cuando comenzaron a surgir planes más serios, como la llegada de sus descendientes. Lo curioso de esta historia es que ella también forma parte del MCU al interpretar al personaje de Dar-Benn en la cinta The Marvels. Además, ha participado en producciones como Fresh Meat, Not Safe for Work y Velvet Buzzsaw.

En un episodio de agosto del pódcast de la BBC Miss Me?, la actriz abordó el tema del matrimonio, luego de que algunos medios estadounidenses consideraran sospechoso que la pareja se refiriera el uno al otro como "marido y mujer". Ante ello, Ashton salió a aclarar la situación y explicó: "Nos llamamos marido y mujer porque, en algún momento, [decir] novio-novia cuando tenemos un hijo y otro en camino, ¿tiene sentido?".

Fuente: Tribuna del Yaqui