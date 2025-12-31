¿En la ruina? Alfredo Adame perdería los 2mdp de 'La Granja VIP' por deuda con Hacienda; así responde

Ciudad de México.- El polémico actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, se encuentra en el centro del escándalo una vez más, debido a que recientemente se ha dicho que perdería los 2 millones de pesos que ganó al ser el más votado en la gran final de La Granja VIP, a causa de que se dice que tiene una millonaria deuda con Hacienda. Como era de esperarse, el artista dio una contundente respuesta.

Como se sabe, por ser el ganador del reality show de TV Azteca se llevó los dos millones de pesos extras al sueldo que percibió por dos meses y medio, que rondaba los 540 mil pesos semanales, lo que se traducen en total por más de 7 millones de pesos, juntando su sueldo y el premio. Pero, mientras que el actor se encuentra festejando su triunfo, comenzó a correr el rumor que se quedaría sin nada de ese dinero, a causa de que le debería millones a Hacienda.

Por este motivo, el actor de melodramas como Pícara Soñadora, en una reciente entrevista para medios mexicanos, con su característico estilo presuntuoso, mencionó que él solamente se hace más rico con el tiempo y por ende no tiene deuda con absolutamente nadie: "Nací y me hice más rico, no tengo deudas de nada con nadie, o sea dicen puras estupideces. Hay gente que que está en los medios que son influencers, tiktokers, youtubers y empiezan a inventar cosas que no son ciertas".

De la misma manera, el exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, de Telemundo, declaró que él en toda su vida no ha debido un peso, porque ha sabido generar dinero desde que tiene la edad suficiente, y si acaso debe algo podría ser un trámite muy viejo de algún auto que olvidó: "Para acabar pronto, yo no debo un peso en mi vida, lo único que debo a lo mejor es una tenencia de un coche porque se venció o algo así que se me pasó".

Finalmente, el ganador de Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!, declaró que él no se quedará con nada de lo ganado en La Granja VIP, pero no por deudas, sino porque lo donará a organizaciones benéficas, ya que él no necesita de ese dinero, pues tiene su vida asegurada, la de su hija y nietos: "Todo eso y el sueldo normalmente también lo termino donando o haciendo algo que sea de beneficio social, yo no necesito ganar dinero; al final de cuentas, no tengo ninguna necesidad económica, tengo mi vida asegurada, la de mis nietos y de mi hija Vanessa".

Fuente: Tribuna del Yaqui