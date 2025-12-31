Gustavo Adolfo Infante estalla contra cuñado de Yolanda Andrade y mantiene sus acusaciones de abuso

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante acaba de estallar contra Sergio, el cuñado de Yolanda Andrade, dejando en claro que mantiene sus acusaciones de abuso de poder

Como se sabe Infante, declaró que Marilé, la hermana de Yolanda, la tenía incomunicada y encerrada en contra de su voluntad, afirmando que ni siquiera tenía la libertad de usar su dinero a libertad y que ella bajo las órdenes de su novio, están abusando del poder que tienen sobre la actriz de Rosa Salvaje, aprovechándose de su debilidad. Ante esto, Yolanda apareció junto a Sergio en un video en Instagram, donde ella negó estas declaraciones.

Ahora, el presentador de De Primera Mano, al ver el video de Yolanda con su cuñado, salió a asegurar que todo este le parecía que era una conspiración manejada por el empresario y Marilé, asegurando que le pareció que él "obligó" a Andrade a grabar este video desmintiendo que está controlada y secuestrada: "La estrella es Yolanda, la conocida es Yolanda, pero sale en este video, la obliga con las circunstancias que está viviendo Yolanda Andrade, para decir que es Premio Nobel de la Paz, el bueno de la historia. ¿Ustedes le creen?".

Junto a su cuñado Sergio, Yolanda Andrade me responde.

¿Creen que está todo armado? Hoy en exclusiva en mi programa continúa toda la verdad sobre este caso. #yolandaandrade #yolanda #sergio #javierceriani pic.twitter.com/7FUYjFtGNq — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) December 29, 2025

De la misma manera, Gustavo Adolfo mencionó que la presentadora de Montse y Joe se estaba contradiciendo mucho, ya que antes de dicho video salió a decir que era su última Navidad, mientras que ahora habla de ser felices el próximo año y que jamás pensó que estaría con una "culchi", lo que hizo enojar al conductor, afirmando que solo quería llamar la atención: "Perdóname, brother: tú no eres nadie, nadie te conoce. Tendrás tus cursos de programación neurolingüística y la chi…, pero Yolanda Andrade es una mujer que amamos y respetamos, para que llegue un nadaqueveriento, un deseoso de cuadro".

Finalmente, declaró que de lejos se podía ver que estaba hambriento de poder y que Marilé por estar obsesionada con ese amor por él, no ve sus sucias intenciones para vivir de ellas y la única que está resultando afectada con esto es la pobre de Yolanda: "Se te notan las bajas y sucias intenciones. Se nota que Marilé está muy enamorada de este señor y que se friegue a Yolanda, pero, en fin".

Fuente: Tribuna del Yaqui