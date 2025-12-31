Heliud Pulido envía mensaje a Pame Verdirame tras acusarlo de ser infiel con atleta de 'Exatlón México'

Ciudad de México.- El reconocido olímpico de canotaje, Heliud Pulido, acaba de emplear sus redes sociales para pronunciare al escándalo que se ha visto envuelto, pues sin miramientos le envió contundente mensaje a su ahora expareja y madre de su hija, la futbolista, Pame Verdirame, después de que ella lo acusara de serle infiel con una atleta del Exatlón México.

A meses de que se revelara que supuestamente los atletas del reality de TV Azteca, afirmándose que fue a causa de una tercera, el pasado martes 30 de diciembre, Pamela a través de sus historias de Instagram ha compartido que es verdad, que Heliud le fue infiel compartiendo capturas de pantalla y un video que lo probaría, y que dejaría a la reconocida atleta de los rojos de la temporada pasada, Sofía Arroyo, como la culpable.

Ante esto, Sofía no se quedó callada y decidió enviar un comunicado en el que afirmó que ella no va a caer en chismes y no hará caso a las difamaciones en su contra, y en su lugar tomará acciones legales en contra de quién llegue a agredirla por esta situación, negando haber separado una familia: "No voy a entrar en ataques ni versiones falsas. No formé parte de ninguna infidelidad, ni de una relación vigente. Respeto las emociones de todas las personas involucradas, pero también mi derecho a la verdad, a la privacidad y a la tranquilo".

Ahora, llegó el turno del denominado Black Panter de hablar, por lo que compartió un mensaje en su misma red social en la que señala que no piensa lanzar odio a nadie, sino que va a sanar el dolor y hará justicia a todas las transgresiones: "Deja la ira en mis manos, deja que yo haga justicia. Verán cómo te bendigo aún en medio de la escasez. No temas, que lo malo ya pasó, no te angusties, que yo estoy aquí para calmar tu dolor. El malvado quiere intimidarte".

Cabe mencionar Pame, lejos de apagar el fuego de esta polémica, en sus redes sociales hace poco que compartió un mensaje en el que habla de la forma de ser del narcisista, como es que siempre da mucho al inicio para ser admirado, y cuando la realidad los golpea, deciden marchándose con alguien más, dándole lo mismo, porque no sabe estar solo y necesita ser admirado por los demás para alejar su vació.

