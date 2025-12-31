Horóscopos HOY Nana Calistar JUEVES 1 de enero 2026: Predicciones para tu signo para comenzar el año con Luna en Capricornio

Ciudad de México.- El 1 de enero de 2026 llega con una energía poderosa de inicio y renacimiento, marcada por la Luna en Capricornio, que pone al Universo en modo serio, firme y decidido. De acuerdo con la vibra que lee Nana Calistar, este arranque de año no es para improvisar, sino para poner metas claras, soltar lo que ya no sirve y comprometerse de verdad con uno mismo.

Nana Calistar advierte que el Universo manda una señal clara este 1 de enero: quien no se tome en serio sus sueños, seguirá repitiendo las mismas historias. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje de los astros y el Tarot para este día, y prepárate para recibir el 2026 con mayor claridad y conciencia.

Conoce antes que nadie las predicciones para tu signo durante este jueves 1 de enero con los horóscopos de Nana Calistar

Horóscopos de Nana Calistar para este JUEVES 1 de ENERO de 2026

Aries

Empiezas el año con fuego en el alma y ganas de mandar todo al carajo… pero tranquilo, Aries. Este día marca un nuevo comienzo si aprendes a pensar antes de actuar. Se vienen oportunidades laborales y un amor que te moverá el piso, pero solo si bajas el orgullo.

Tauro

El 2026 arranca pidiéndote soltar el miedo al cambio. Ya no puedes seguir donde no eres feliz. Año Nuevo te trae estabilidad económica, pero primero tendrás que tomar una decisión que has venido postergando. En el amor, se aclara una duda.

Géminis

Nuevo año, nueva versión de ti. Este jueves te llena de ideas y ganas de cambiarlo todo. Cuida lo que dices, porque tu lengua será filosa. En lo sentimental, alguien del pasado podría reaparecer solo para confirmar que ya no es tu lugar.

Cáncer

El Año Nuevo te sacude emocionalmente, pero para bien. Es momento de cerrar heridas y dejar de cargar culpas que no son tuyas. Se ve mejora en temas familiares y una sorpresa económica que llega cuando menos lo esperas.

Leo

Empiezas el 2026 brillando, pero ojo con la soberbia. Este día te pide humildad para recibir lo que viene. Hay avances importantes en proyectos personales. En el amor, alguien te observa en silencio… y no es cualquier persona.

Virgo

Año nuevo, orden nuevo. Este jueves te impulsa a reorganizar tu vida, tus finanzas y tus emociones. Deja de exigirte tanto. En el amor, se fortalecen relaciones sinceras y se caen las que solo eran costumbre.

Libra

El universo te regala equilibrio para iniciar el año con el pie derecho. Decisiones importantes se tomarán en estos días. En el amor, se ve reconciliación o un nuevo comienzo con alguien que sí vibra contigo. No ignores tu intuición.

Escorpio

Arrancas el 2026 con una energía poderosa de transformación. Lo que no sirve se va, aunque duela. Este día trae revelaciones fuertes y cambios necesarios. En el amor, pasión intensa, pero cuidado con los celos.

Sagitario

El Año Nuevo te llena de esperanza y ganas de aventura. Se abren caminos para viajes, estudios o nuevos proyectos. En lo sentimental, alguien te propone algo inesperado. No digas que no antes de pensarlo bien.

Capricornio

Con la Luna favoreciéndote, empiezas el año con enfoque y determinación. Es momento de tomar el control de tu destino. Se ve crecimiento profesional y estabilidad emocional si dejas de cargar responsabilidades ajenas.

Acuario

El 2026 te invita a romper patrones. Este jueves te impulsa a ser tú, sin máscaras. Se activan oportunidades creativas y nuevas conexiones. En el amor, no prometas lo que no estás dispuesto a cumplir.

Piscis

Nuevo año, nueva sensibilidad. Este día te conecta con tu intuición y con señales claras del universo. Se cierran ciclos dolorosos y comienza una etapa más tranquila. En el amor, alguien se sincera y cambia tu panorama.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana viernes.

Fuente: Tribuna del Yaqui