Melenie Carmona cierra el 2025 con nuevas declaraciones de la relación de Cibad y Alicia Villarreal

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Melenie Carmona, una vez más ha dado de que hablar, debido a que cerró el 2025 con otra dosis de cruda verdad, debido a que hizo nuevas declaraciones sobre la tan polémica relación amorosa entre la cantante de rancheras, Alicia Villarreal, el empresario mexicano, Cibad Hernández.

Como se sabe, la joven al ser cuestionada sobre que pensaba del romance de 'La Güerita Consentida' con Cibad, Melenie declaró que es una pregunta "muy estú...", que siente que todo pasó muy rápido, que no había pasado ni un mes cuando ya lo estaba exhibiendo y que ella le pidió ser prudente, pero no lo ha sido, y ella la respeta y apoya en su proceso, pero nada más, pues ella aún ve a Cruz Martínez como su familia.

"No me siento presionada. Siempre voy a querer ver a mi mamá feliz. No es que no esté compartiendo su felicidad, simplemente toda su felicidad no depende de una sola persona".

Melenie Carmona abre su corazón y explica por qué se distanció de su madre Alicia Villarreal y aparece su padre, Arturo Carmona para apoyarla con este mensaje. pic.twitter.com/6qVRFVRx2F — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) December 4, 2025

Que yo viva y procese las cosas diferente no significa falta de amor, significa poner límites y cuidarme porque todos estamos en un proceso ahorita

Siempre he sido muy maternal, es parte de mi forma de ser. A veces puedo ser defensiva con los míos porque los amo y trato de protegerlos, soy muy intuitiva

No todo lo que se vive tiene que ser público, pero si ese día decidí hablar fue porque desde marzo he estado lidiando con chismes y comentarios hacia mi persona y llega a ser muy cansado", concluyó.

Melenie habla de Cibad y Alicia. Instagram @meleniecarmona

Fuente: Tribuna del Yaqui