¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Él ganaría Medalla Femenil este 31 de diciembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos y los azules, debido a que se ha visto que ambos equipos estarían muy presionados para ganar, y según los spoilers de este miércoles 31 de diciembre del 2025, se complicará, pues se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, y también la atleta que va a alzarse en tiempo ante sus compañeras y colgarse la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules van a pasar por un gran momento en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que podrían seguir con su buena racha, llevándose ambas competencias, como sucedió el pasado martes 30 de diciembre, en especial porque los rojo perdieron a un integrante por una hernia abdominal. De la misma manera, se cree que pronto llegará su nuevo refuerzo.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femenil, la cual es la primera transferible para las mujeres que, pese a que esta semana es de eliminación varonil, les da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, destacando que ante el crecimiento notorio de los azules sería Katia o Evelyn Guijarro.

¡Recta final de la batalla, Azules con ventaja, pero los Rojos no se rinden! Paulette vs. Doris, la ganadora del duelo es... uD83DuDD25uD83DuDCAAuD83CuDFFB#ExatlónMéxico uD83DuDC9A EN VIVO AHORA uD83DuDC49 https://t.co/2DzbKfVCjR

Lunes a viernes uD83DuDD56 7:00 PM. Domingo uD83DuDD56 6:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/5yVjWJc9I4 — Exatlón México (@ExatlonMx) December 31, 2025

Con respecto a la Batalla Colosal, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será especial por ser la última del año 2025, y es como un regalo de Año Nuevo, o sea que conocerán parte de la República Dominicana, y que al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el equipo de Koke Guerrero, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de azul.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los azules caigan y no obtengan nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui