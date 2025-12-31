¿Quiere fama? Emiliano Aguilar se sincera y revela la verdad detrás de sus ataques a Pepe Aguilar

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rap en ascenso, Emiliano Aguilar, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que a través de un video en sus redes sociales se ha sincerado con sus millones de seguidores, con respecto a la verdadera razón detrás de sus ataques en contra de Pepe Aguilar y la familia en estos últimos días del año 2025, ¿acaso solo es porqué sí quiere fama?

Como se sabe, desde hace varios meses que el primogénito del intérprete de temas como Por Mujeres Cómo Tú, está dando de que hablar al tomar sus redes sociales para atacar a su familia paterna, después de que Pepe en entrevista con Pati Chapoy acusara a su madre de ser la que los separó, que supuestamente ella lo abandonó y dejó su casa vacía, comenzando así una intensa pelea de dimes y diretes entre él, sus medios hermanos menores y hasta sus tías.

Aunque las cosas parecían que estaban por calmarse, ya que por parte de la familia de Pepe, como Ángela Aguilar, Marcela Rubiales, y demás, se mantuvieron en silencio, ahora, en esta semana final del 2025, el rapero en ascenso comenzó a compartir en su cuenta de Instagram fotografías, que ya eliminó, en la que compara a su familia con personajes como momias o monstruos, burlándose de ellos.

Como era de esperarse, hubo reacciones tanto positivas como negativas, y ahora, el intérprete de Con La Frente En Alto, decidió responder a las críticas, afirmando que si él está haciendo todo esto, no es por ardido o porque esté dolido, sino para divertirse molestando a la gente, nada más: "No estoy ardido, todas esas personas que están diciendo que estoy ardido, que estoy traumado, que estoy dolido, que no sé qué, nomás porque estoy haciendo estas cosas, no, nomás lo estoy haciendo porque quiero cag... el palo como ellos lo hicieron primero".

Finalmente, declaró que tampoco está volviendo a burlarse de los Aguilar porque necesite la fama o quiere sobresalir, pues menciona que en las últimas semanas, su música ha comenzado a tener éxito y ya tiene varios shows programados para el próximo 2026: "Ah, me está yendo muy bien, a todas mis rolas les está yendo muy bien, hay muchas nueva música y muchos nuevos eventos, el 2 en Texas, el 4 en Los Ángeles y el 8 en Guadalajara, aquí andamos, para que vean que nomás lo estoy haciendo porque quiero y porque puedo".

