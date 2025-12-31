Reina Camilla, esposa del Rey Carlos III, confiesa furiosa tras sufrir intento de abuso en un tren

Londres, Inglaterra.- La esposa del Rey Carlos III, la Reina Camilla, acaba de confesar la furia que siente al recordar en estos momentos el intento de abuso en tren de Londres cuando era una adolescente en el año del 2008.

La reina consorte habló por primera vez sobre su desgarradora experiencia de ser "atacada en un tren" cuando era adolescente, en el año del 2008, durante su participación en el programa Today de BBC Radio 4, asegurando que públicamente no había hablado del tema, y que 2en cierto modo se había olvidado" del ataque por parte de "alguien que no conocía", pero que podía decir con certeza que sí "recuerda haber estado muy enojada" tras el ataque.

Según lo relatado por la madrastra del Príncipe William, un hombre que no conocía, simplemente mientras que ella estaba viajando en un tren solo llegó y la atacó, por lo que ella decidió defenderse con toda la fuerza que tenía, destacando que su madre se dio cuenta al bajar: "Recuerdo bajarme del tren y que mi madre me miró y me dijo: '¿Por qué tienes el pelo erizado y te falta un botón del abrigo?'".

La familia real cumplió con su tradicional paseo navideño en Sandringham.

El rey Charles y la reina Camilla encabezaron la caminata, acompañados por Kate Middleton, Prince William y los pequeños George, Charlotte y Louis rumbo al servicio religioso.



CC: RRSS pic.twitter.com/FRA6nld4x1 — EstiloDF (@EstiloDF) December 25, 2025

Ante esto, la nuera de la fallecida Reina Isabel II señaló que estaba "muy furiosa por ello", con las emociones "acechando durante muchos años".

Camilla Parker Bowles, declaró que el contar su historia fue inspirado después de conocer el caso del asesinato de la esposa del comentarista de la BBC John Hunt, Carol, y sus hijas Louise y Hannah, a manos del excompañero de Louise, destacando que estas historias la conmueven: "Cuando surge el tema del abuso doméstico y de repente escuchas una historia como la de John y Amy, es algo que me conmueve mucho".

Reina Camila saca a la luz un intento de agresión sexual que sufrió de adolescente



La reina británica expresó la "ira" que sintió cuando sufrió un ataque a bordo de un tren que viajaba rumbo a Paddington, en Londres. Ella tenía entre 16 y 17 años cuando fue abordada por un… pic.twitter.com/CL6ex5IqhN — DW Español (@dw_espanol) December 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui