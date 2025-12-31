Tradiciones y rituales de Año Nuevo: Costumbres alrededor del mundo para recibir el 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Estamos llegando al último día del año 2025 y esta noche, previo a los primeros minutos del 2026, sin duda alguna se pondrán en práctica algunos rituales supersticiosos en numerosos hogares.

Son bastantes y variadas las tradiciones que muchas personas realizan para despedir el año y recibir el nuevo, mismas que tienen que ver con la purificación y la atracción del amor y la buena suerte en todos los aspectos. Una de esas tradiciones es comer las 12 uvas acompañando al reloj en la cuenta regresiva de los últimos segundos del año pidiendo 12 deseos; uno por cada mes, mientras que otra es la de vestir ropa interior de color rojo para atraer el amor y la pasión, el amarillo para la prosperidad, el dinero y las buenas energías para el año que se inicia.

Otra de esas tradiciones es la de salir de la casa con maletas justo al dar las 00:00 horas y dar vuelta a la cuadra. En su defecto, se puede correr por algunos metros al exterior del domicilio, con lo que, según las creencias, se atraen viajes a lo largo del año. Las escobas también forman parte de las tradiciones de fin de año, pues algunas personas acostumbran barrer hacia el exterior de la casa para sacar del hogar las energías negativas, mientras que algunas otras solo colocan la escoba detrás de la puerta.

En algunas regiones acostumbran también comer lentejas y otros granos por su forma redonda como monedas; incluso prefieren ponerlas en los bolsillos para atraer la fortuna. La quema de muñecos o figuras que representen algo negativo que ocurrió durante el año es otra de las tradiciones menos conocidas en Sonora.

TRIBUNA preguntó a la ciudadanía y esto respondieron:

Yo lo que hago es que sí me compro mis calzones rojos y amarillos y como las 12 uvas con mi familia", afirmó Eduardo Romero.

En la familia de mi esposo se acostumbra lanzar lentejas para la prosperidad, también salen corriendo con maletas para tener viajes", comentó Angélica Hernández.

Yo utilizo ropa interior de color, pero tiene que ser nueva, para un comienzo de año limpio con pensamientos positivos", señaló por su parte Claudia Quiñónez.

A pesar de que son tradiciones basadas en la superstición, esos rituales cumplen con una función emocional y social que representa una pausa para reflexionar sobre lo vivido y lo que se desea mejorar en base a una sensación de control y esperanza.

Los deseos para dividirlos en los 12 meses del año nuevo son los que acostumbran pedir las personas. Cada uno de esos deseos representa una esperanza o un objetivo distinto, pensado para acompañarnos durante cada mes y guiarnos hacia un año lleno de nuevas oportunidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui