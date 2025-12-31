Tras confirmar infidelidad, Pame Verdirame arremete contra Heliud Pulido y lo tacha de "narcisista"

Ciudad de México.- La reconocida futbolista mexicana, Pame Verdirame, recientemente empleó sus redes sociales para avivar la llama de la polémica tras confirmar la infidelidad del atleta olímpico de canotaje, Heliud Pulido, pues una vez más, mediante sus historias arremetió en su contra, compartiendo un mensaje en el que lo ha tachado de "narcisista" y de tener un vacío en su interior.

Tras meses de especulaciones de una separación entre Verdirame y Pulido, afirmándose que fue a causa de una tercera, el pasado martes 30 de diciembre, Pamela a través de sus historias de Instagram ha compartido que es verdad, que Heliud le fue infiel y hasta despertó el rumor de que esta persona que estaría detrás de esta traición sería la atleta de nombre Sofía Arroyo. Incluso compartió los mensajes de como se le acercaría para ser su amiga, y que formó parte del reality deportivo.

Ante esto, la atleta de TV Azteca compartió un mensaje en el que afirma que ella no va a caer en chismes y no hará caso a las difamaciones en su contra, asegurando que tomará acciones legales a quién la siga involucrando, pues negó de manera rotunda que ella tenga algo que ver con esta separación: "No voy a entrar en ataques ni versiones falsas. No formé parte de ninguna infidelidad, ni de una relación vigente. Respeto las emociones de todas las personas involucradas, pero también mi derecho a la verdad, a la privacidad y a la tranquilo".

Triangulo Amoroso Heliud Le fue infiel a Pamela Con Sofia pic.twitter.com/LLWHuSyIJj — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) December 31, 2025

Pero, pese a que Sofía salió en su defensa, la presidenta de Las Persas en la Queen's Leagues, volvió a emplear sus redes sociales para expresar su sentir con esta polémica, y compartió un mensaje en el que habla de la forma de ser del narcisista, como es que siempre da mucho al inicio para ser admirado, y cuando la realidad los golpea, deciden marchándose con alguien más, dándole lo mismo, porque no sabe estar solo y necesita ser admirado por los demás para alejar su vació interior.

Aunque en ningún momento puso que tenía dedicatoria para el denominado 'Black Panter', los millones de seguidores de Pamela tomaron la situación como un ataque duro, conciso y más que directo en contra del atleta del equipo rojo. Hasta el momento, Heliud no se ha dado declaraciones directas sobre esta situación, pero se espera que pronto salga a hablar de las acusaciones en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui