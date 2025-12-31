¿Van a divorciarse? Susy Lu revela crisis matrimonial Arath de la Torre: "Me quiere mandar a la fregada"

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen sonorense, Susy Lu, recientemente brindó una entrevista para Imagen TV, en la que sorprendió con su brutal honestidad al revelar severa crisis matrimonial que ha enfrentado con su esposo, el reconocido actor de melodramas y presentador mexicano, Arath de la Torre, asegurando que en esos malos momentos él la "quiere mandar a la fregada", ¿acaso van a divorciarse?

Mientras que de la Torre estaba dentro de La Casa de los Famosos México, se hizo evidente que tenía una gran relación al lado de Susy, con la que comparte tres hijos en común, y tanto ella como él, durante dicha temporada hablaron sobre cómo iniciaron y la manera en la que han ido evolucionando, incluso cómo fue que superaron la etapa de las adicciones que sufrió el actor de series como Simón Dice.

Ahora, a casi dos años de la segunda temporada del reality show de Televisa, Susy para el programa de De Primera Mano, al ser cuestionada sobre el secreto para tener ese matrimonio perfecto al lado de Arath, la actriz afirmó que no lo hay porque no es perfecto, sino que han tenido altas y bajas: "No hay secreto y no todo el tiempo ha sido estable. Yo creo que... de hecho, es un subibaja la relación. El amor, como yo siempre lo he hecho, y el matrimonio es una decisión diaria".

Karime Pindter junto a Arath De La Torre y Susy Lu. pic.twitter.com/EbLvH2Bxto — Karime Updates (@KarimeUp) March 9, 2025

Ante esto, señaló que han pasado muchas crisis en los últimos años, destacando que incluso en recientes meses han habido momentos en los que él la ha querido mandar a la fregada, o que ella a él, en más de una ocasión, pero recuerdan su amor y la meta que siguen compartiendo que vale la pena seguir: "Hay veces que él me quiere mandar a la fregada, otras veces yo a él. Hemos tenido nuestros distanciamientos, pero yo creo que el siempre recordar cuál es nuestro proyecto de vida es lo que ha hecho que sigamos juntos".

Con respecto al tema del divorcio, Susy mencionó que sí se ha pensado, pero al final buscan la manera de aclarar lo malo y que siempre se debe de regresar como pareja, no solo como los padres de, o por alguna obligación que no sea ese amor: "En algún momento, claro. ¿Cómo, cómo que día de la semana?, No, pues claro, hemos tenido, como te digo, muchas crisis, hemos tenido altibajos".

"Estamos muy bien ahorita. Y en muchas ocasiones el matrimonio también hemos estado muy bien, pero no te puedo decir que no. Claro que nos hemos querido mandar a la fregada mil veces", concluyó con respecto al último año como pareja.

¿Arath de la Torre y Susy Lu al borde del DIVORCIO? La actriz responde si ha enfrentado crisis en su relación #DePrimeraManouD83DuDC4C de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/TyuBIh1nDl — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui