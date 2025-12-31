¿Vicente Fernández traicionó a José Alfredo Jiménez? Hijo del cantante confirma rivalidad por una mujer

Ciudad de México.- El reconocido hijo del fallecido compositor y actor mexicano, José Alfredo Jiménez, recientemente ha brindado una entrevista que sorprendió a muchos, a causa de que confirmó la rivalidad entre su famoso padre, con el también fallecido y querido cantante del regional mexicano, Vicente Fernández, debido a que ambos estaban enamorados de la misma mujer, ¿acaso hubo una traición?

Durante los años del Cine de Oro mexicano, en el México sobresalieron talentos impresionantes que hoy en día siguen siendo considerados como lo mejor que ha tenido el país en el mundo del entretenimiento. Dos de ellos fueron el conocido 'Charro de Huentitán' y José Alfredo, que ante sus trabajos juntos para el cine y además colaborar juntos en canciones, forjaron una gran amistad, que por desgracia se rompió.

Según los informes, y lo que se pudo ver en la bioserie de Vicente, El Último Rey: El Hijo del Pueblo, ambos se habrían peleado y hasta terminaron su amistad de manera definitiva, debido a que supuestamente llegaron a pretendían a la misma mujer, cerrando así un ciclo de gran amistad y colaboraciones en el mundo artístico. Jiménez, como compositor, llegó a darle a Vicente varios de sus más exitosas canciones.

Ahora, a varios años de la muerte de ambos, José Alfredo Jiménez Mendel, en una entrevista para Sale el Sol, acaba de confirmar esta situación, señalando que no era raro que pasarán ese tipo de cosas, pero que al final todo quedó arreglado y las familias se hablan y se respetan: "¿Qué de raro tiene? Sí hubo una rivalidad, más bien un malentendido en esa época, yo lo hablé con don Vicente, al que queremos mucho, respetamos y por supuesto que admiramos, todo lo que hizo, no solo por la música de mi padre, sino la de México".

Finalmente, el hijo de José Alfredo, declaró que poco antes de la muerte de su padre, él le habló al intérprete de Estos Celos y le ofreció el tema Qué te Vaya Bonito, asegurando que eran tan amigos, que la compuso especialmente para él y que 'Chente' la aceptó gustoso: "Al final del día, cómo él me lo dice, 'yo quise mucho a tu padre, sin que él se diera cuenta', y mi papá al final le dio un gran tema, mi papá le habló para decirle 'Chente no quisieras grabar una canción que compuse y la sueño contigo' y Chente le dijo 'Jorge, tu mándame lo que quieras".

Fuente: Tribuna del Yaqui