Adiós Televisa: Afirman que Andrea Rodríguez sería despedida de 'Hoy'; conoce quién sería su reemplazo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se cree que una de las productoras más famosas de la TV mexicana, Andrea Rodríguez Doria, por desgracia muy pronto podría decirle adiós a Televisa, debido a que se ha reportado que los altos mandos de la televisora habría tomado la decisión de despedirla del programa Hoy, tras cinco años estando al mando de esta, incluso aseguraron que ya tendrían a su reemplazo.

Como se sabe, en el año del 2020, la televisora tenía previsto alargar hasta finales del 2021 el contrato que tenía la entonces productora del matutino anteriormente mencionado, Magda Rodríguez, sin embargo, por desgracia no pudieron proceder a causa del terrible fallecimiento de la madre de Andrea Escalona, por una hemorragia interna de la que no pudieron salvarla, dándole su puesto a su hermana menor, que entonces era parte del equipo de producción.

La idea original era que Rodríguez Doria solo ocupara un año dicho puesto, pero, ante el éxito que tuvo al elevar el rating, especialmente con Las Estrellas Bailan En Hoy, este se alargó por cinco años, sin embargo, todo parece indicar que su tiempo al mando del programa matutino, bajo la conducción de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y más, está a solo unas semanas de terminar y habría alguien más.

Según la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, del periodista de espectáculos, Raúl Gutiérrez, acaba de afirmar que Andrea Rodríguez sería despedida como la productora y es posible que para el año del 2026, ya no se encuentre al mando del programa, iniciando un año nuevo con un productor nuevo: "¡Se acaba una era en HOY e inicia otra! Todo parece indicar que uno de los programas más longevos de la televisión mexicana tendrá importantes cambios. Así es, y ¿qué creen? Andrea Rodríguez, la productora, estaría siendo movida del cargo que ocupa desde 2020".

Según lo informado, el productor que estaría a cargo de nueva cuenta del programa Hoy, pues entre el año del 2000 y el 2002 fue su líder, sería el reconocido Alexis Núñez, quién llevaría consigo muchos otros cambios importantes, por lo que podría haber despidos y contrataciones nuevas: "Ahora se rumora que la producción del Programa Hoy podría quedar en manos del productor Alexis Núñez. ¡Se vienen movimientos fuertes!".

Fuente: Tribuna del Yaqui