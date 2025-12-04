Así será el regreso de Rosalía a México con LUX; dará tres conciertos en Guadalajara, Monterrey y CDMX

Ciudad de México.- En 2026, los fans mexicanos de la cantante Rosalía volverán a vivir la experiencia de ver a la española sobre el escenario, pues este jueves 4 de diciembre confirmó su regreso a México como parte de su nueva gira LUX. La empresaria, productora y actriz tendrá tres fechas el próximo año para presentar su nueva música.

A semanas de lanzar su nuevo material discográfico, ahora la intérprete de 33 años informó que ofrecerá su show en la Arena VFG de Guadalajara el próximo sábado 15 de agosto, en la Arena Monterrey el miércoles 19 de agosto) y en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México el lunes 24 y miércoles 26 de agosto.

Se ha anunciado que la preventa para fans se realizará el martes 9 de diciembre de 2025 a las 09:00 horas (centro de México), mientras que la preventa para clientes Banamex comenzará el miércoles 10 de diciembre a las 11:00 horas. En tanto que la venta general para tener un acceso para ver a 'La Rosalía' en acción sobre el escenario comenzará hasta el jueves 11 de diciembre a las 11:00 horas y los boletos se pueden adquirir tanto en línea, como en taquillas oficiales.

A través de un video en Spotify, la exnovia de Rauw Alejandro aseguró que el tour sería uno de los más ambiciosos de su carrera, ya que incluye 42 conciertos en 17 países, producido por Live Nation, los cuales comenzarán el 16 de marzo de 2026 en Lyon, Francia.

Su más reciente álbum fue lanzado el 7 de noviembre de 2025 a través de Columbia Records y fue grabado con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason e incluye temas como Reliquia y La Perla, los cuales ya son todo un hit en plataformas. Las melodías exploran temas de luz, fe y renacimiento, fusionando composición clásica, pop global e intimidad espiritual; la crítica lo ha recibido con entusiasmo, destacando su originalidad ya que las letras de canciones incluyen 13 idiomas como español, inglés, latín, alemán, ucraniano y árabe.

Las visitas de la 'Motomami' a México

México ha sido un pilar clave en la trayectoria de Rosalía, con visitas que han marcado hitos en su evolución artística y consolidado su conexión con el público latinoamericano. Su primera incursión significativa en el país fue en 2019, cuando se presentó en el Festival Ceremonia en el Foro Pegaso de Toluca, atrayendo a alrededor de 40 mil personas y demostrando su capacidad para fusionar flamenco con sonidos urbanos en un contexto festivalero.

En 2022, como parte de su Motomami World Tour, la española regresó con tres conciertos en agosto: el 14 en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el 17 en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 19 en el Auditorio Citibanamex de Monterrey.

El 2023 trajo dos eventos emblemáticos. Primero, el 2 de abril, cerró el AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario de Ciudad de México, donde se presentó en el escenario principal ante miles de asistentes. Luego, el 28 de abril de 2023, ofreció un concierto gratuito en el Zócalo capitalino como cierre de su Motomami World Tour. En esa ocasión, Rosalía reunió a más de 200 mil personas, por lo que es considerado como una de las mayores convocatorias en la historia del lugar.

Avanzando hacia su nueva era, el 29 de octubre de 2025 organizó la primera listening party mundial de LUX en Ciudad de México, donde fans seleccionados escucharon el álbum en exclusiva antes de su lanzamiento oficial. Rosalía asistió personalmente, compartiendo detalles sobre su inspiración en mujeres santas y temas de vulnerabilidad, lo que fomentó conexiones directas con la prensa y seguidores locales, contribuyendo a romper récords de streaming en Latinoamérica al debut del disco.

