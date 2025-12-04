Cazzu habla sobre la 'Ley Cazzu'; nueva ley que nacería en Argentina por pleito con Christian Nodal

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante de origen argentino, Cazzu, de nueva cuenta está dando de que hablar, pues en una reciente entrevista, finalmente rompió el silencio y habló de la Ley Cazzu, que desde hace varios días se dice que podría ser instaurada en Argentina en los próximos meses, después de su pleito legal con su expareja, el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, por la custodia compartida de su hija en común, Inti Nadol Cazzuchelli.

Hace un par de días comenzó el rumor de que nacería una ley inspirada en la intérprete de La Cueva y sus problemas para poder viajar con su pequeña fuera de su país natal. Según informes, esta ley promoverá que de comprobarse la inasistencia o negativa del padre o madre, el responsable del menor tendrá un permiso de viajes permanentes, reduciendo la carga burocrática y garantizando derechos de circulación para la crianza: "La Ley Cazzu ofrece una solución clara y humana: que, una vez demostrado el abandono o la ausencia paterna o materna, el permiso para circular con nuestros hijos sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos", dice el comunicado.

De la misma se explicó que en caso de que esto sea aprobado va a funcionar para reducir la carga burocrática sobre familias monoparentales, ayudando de esta manera a supuestamente garantizar los derechos de circulación, permitiendo así una crianza más estable, siendo esto un "respaldo real a cientos de madres que, al no contar con el consentimiento del otro progenitor, se ven limitadas para trabajar, viajar o cuidar de sus hijos sin complicaciones legales".

"Me siento un poco extraña de haber inspirado esa iniciativa... que yo no creo haberla inspirado, yo siempre he creído que lo que me pasó le pasa también a muchos otros; lo que pasa es que me ha tocado vivirlo y de pronto la gente se siente identificada con mi historia".

Cabe mencionar que hasta el momento, el reconocido intérprete de temas como Ya No Somos Ni Seremos, no de ha pronunciado con respecto a la creación de esta nueva ley,

Fuente: Tribuna del Yaqui