Condenan a 30 meses de prisión a un asesino de Matthew Perry y su madre reacciona con desgarrador mensaje

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de que se arrestaran a implicados en la muerte de Mattew Perry, a dos años de buscarse justicia, se ha informado que condenaron a 30 meses de prisión a uno de los asesinos del querido actor de Hollywood. Ante esto, la madre de Perry, Suzanne Perry, y su padrastro, Keith Morrison, han compartido su más sincera reacción con un muy desgarrador mensaje en una carta.

El pasado 28 de octubre del 2023, sin saber que sería lo último que haría, el actor de Friends decidió pasar un momento en el jacuzzi del edificio en el que vivía, ubicado en Pacific Palisades, California, dónde fue encontrado sin vida por uno de los otros habitantes. Desgraciadamente, el forense confirmó que su fallecimiento fue por causa de una sobredosis de ketamina, un potente anestésico disociativo.

En estos dos años, se ha confirmado a cinco implicados, como una reconocida narcotraficante, y el médico Salvador Plasencia, quien atendía al actor. El mencionado médico, tras una larga audiencia, decidió firmar un acuerdo con la Fiscalía en la que se declaró culpable por haberle recetado, administrado y hasta adiestrar al asistente de Matthew, Kenneth Iwamasa, para inyectarlo, sin un propósito médico legítimo. Además de todo, también se le acusó de inflar los precios, falsificar documentos y borrar mensajes claves para el caso, que es obstaculización de la justicia.

The lead doctor who sold Matthew Perry 20 vials of liquid ketamine in the weeks before the actor’s ketamine overdose was sentenced to 30 months in prison. https://t.co/SocKnOdXAI pic.twitter.com/lmDnhjdBZu — Rolling Stone (@RollingStone) December 3, 2025

El pasado miércoles 3 de diciembre, un tribunal de Los Ángeles condenó a 30 meses de prisión al médico Salvador. Ahora, la madre del intérprete de 'Chandler Bing', decidió abrir su corazón y mandó una impactante carta dirigida al juez que sentenció al médico que antes mencionado. Según los informes, Suzanne declaró a Plasencia "el hombre más culpable" de la muerte de Perry por haber "abusado de su poder".

¿Cómo se mide el duelo? ¿Es posible dar una explicación racional? ¿El desmoronamiento? Sí, eso.... Aquí había una vida tan entrelazada con la nuestra, a veces sostenida con cinta adhesiva y alambre, con cualquier cosa que pudiera evitar que esa cosa terrible matara a nuestro primogénito, y con él nuestros corazones. Y entonces esos chacales codiciosos salen de la oscuridad, y todo el esfuerzo es en vano; todo se derrumba", comienza la carta.

Ante esto, Keith agregó que le resultaba difícil comprender este crimen, porque no cabía en él, que un hombre que estudió por años, que "había derramado sudor y lágrimas, imagino, en su búsqueda de convertirse en médico", conspirara para romper esos votos tan importantes de salvar la vida de las personas para escabullirse "en la noche para encontrarse con su víctima en secreto. ¿Por qué, unos miles de dólares? Para aprovecharse de la vulnerabilidad de nuestro hijo... y alardear, mientras lo hacía, con esa reveladora pregunta: 'Me pregunto cuánto pagará este imbécil. Averigüémoslo'".

Carta de los padres de Matthew Perry. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui