Fricción en 'Exatlón México': Equipo azul se divide por culpa de una de sus nuevas integrantes

Punta Cana, República Dominicana.- Con el transcurso de las semanas, los problemas se hacen cada vez más durante la convivencia de los equipos en la novena temporada de Exatlón México. Y es que, a pesar de que se trata de un reality show enfocado en las competencias deportivas, los atletas tienen que convivir 24/7 con sus compañeros y esta situación ya está afectando de sobremanera a algunos de los integrantes del actual equipo azul.

De acuerdo con información proporcionada por el portal Gluc México, los deportistas celestes tienen en la mira a Natali Brito, su más reciente refuerzo en lo que va de este proyecto televisivo transmitido por TV Azteca. Aunque es común que este tipo de situaciones se presenten en el reality show y que los desacuerdos se generen en algún punto de la competencia, la realidad es que los roces de Natali con sus compañeros cada vez son más evidentes.

Para muchos de los miembros del equipo azul, la especialista en atletismo genera un ambiente de tensión al interior del grupo y eso provoca que la convivencia sea cada vez más complicada. Uno de los que ha alzado la voz para exponer este problema es Alejandro Aguilera, jugador de futbol americano y modelo que forma parte de la nueva generación de atletas de la marca, quien ha dejado ver que no mantiene una buena relación con su compañera.

Cabe mencionar que Natali Brito se integró a esta nueva edición como refuerzo para el equipo azul, luego de la eliminación de Vanessa López, con una experiencia previa en agosto de 2018 a febrero de 2019. La medallista de plata en los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 formó parte de la segunda temporada de Exatlón México, en donde se destacó del resto de competidoras por su velocidad, disciplina y carácter competitivo.

¡Natali Brito está de regreso en esta novena temporada de #ExatlonMexico! Después de haber participado en dos temporadas regulares y un All Star, la atleta Azul, regresa por una nueva oportunidad de conseguir el campeonato. uD83DuDCAAuD83CuDFFBuD83DuDC99uD83CuDFC3uD83CuDFFB???uD83DuDD25 pic.twitter.com/emLOkum4QM — Exatlón México (@ExatlonMx) November 26, 2025

¿En qué canal y a qué hora ver Exatlón México en vivo?

Si eres un gran fánatico de Exatlón México y no quieres perderte ninguno de los capítulos, puedes ver en vivo el programa por la señal de Azteca UNO, en el sitio web del canal o en la aplicación de TV Azteca en vivo. El programa se transmite de lunes a viernes a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), aunque en el domingo tiene un horario especial y se transmite a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Ya inició Exatlón México, sintoniza Azteca UNO o directo en nuestro sitio web, que estas batallas van a estar de infarto. uD83DuDE31uD83EuDD1CuD83CuDFFBuD83DuDCA5 #PorLaVilla

#ExatlónMéxico uD83DuDC9A EN VIVO AHORA uD83DuDC49 https://t.co/2DzbKfVCjR

Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/CACuyjChwF — Exatlón México (@ExatlonMx) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui