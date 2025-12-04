¡Golpes en 'La Pijamada Viral'! Aldo de Nigris interviene en pleito protagonizado por 'Fer Alucín'

Monterrey, Nuevo León.- La tensión se hizo presente en La Pijama Viral, reality show liderado por el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Aldo Tamez de Nigris, y que se transmite a través de su canal de YouTube y cuenta oficial de TikTok. Uno de los momentos más polémicos del proyecto se originó cuando Fernanda Ariella, influencer regiomontana apodada como 'Fer Alucín', protagonizó una pelea con una streamer conocida como La Cukis.

El momento rápidamente se volvió viral en las diferentes redes sociales debido a que hubo golpes, jalones de pelo y hasta cachetadas entre las involucradas, generando múltiples reacciones. De acuerdo con la grabación, el controversial suceso comenzó cuando Fer Arriella encaró directamente a Emily, nombre real de la otra creadora contenida involucrada, para decirle que no toleraba su actitud ni su presencia dentro del reality show.

Ante las palabras de su compañera, La Cukis solamente sonrió con evidente sorpresa, creyendo que se trataba de una confusión. Sin embargo, la situación escaló horas más tarde cuando ambas se encontraban en la cocina junto a otros participantes. Fue ese momento que la streamer se acercó nuevamente a Fer con el propósito de aclarar cualquier diferencia, aunque, luego de un acalorado intercambio de palabras, La Cukis vació una botella de agua sobre su colega.

Posteriormente se suscitó el conato de bronca, por lo que otros integrantes, incluido el mismo Aldo De Nigris, tuvieron que intervenir para separarlas. Una vez que se logró calmar la situación, Aldo, quien se notaba contraído por lo sucedido, llevó a La Cukis a una de las habitaciones para percatarse que se encontrara bien física y emocionalmente.

Fue una broma planeada

Mientras el ganador de La Casa de los Famosos México hablaba con La Cukis, Fernanda Ariella entró al cuarto para contarle al sobrino de Poncho De Nigris que todo se había tratado de una broma que ambas habían planeado. Aldo se quedó unos segundos visiblemente confundido; sin embargo, posteriormente se rió por caer en el montaje. Y aunque dijo que en un principio pensó que se trataba de un juego, al ver la pelea creyó que el conato de bronca era real.

