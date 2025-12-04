Horóscopos HOY Mhoni Vidente JUEVES 4 de diciembre 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- La energía de diciembre comienza a moverse con más fuerza este jueves 4 de diciembre de 2025 y, según la astróloga Mhoni Vidente, se trata de un día clave para destrabar asuntos que parecían detenidos desde hace semanas. Las decisiones impulsivas podrían abrir oportunidades inesperadas, pero también exigirán claridad mental para no confundir prisa con dirección, según los horóscopos de hoy. Lee con atención los horóscopos de Mhoni Vidente y descubre cuál será tu fortuna.

Horóscopos de HOY jueves 4 de diciembre de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal

Este 4 de diciembre llega con un aire de renovación emocional, cierres necesarios y avances en temas de dinero, amor y crecimiento personal. Así será la suerte para cada signo, de acuerdo con Mhoni Vidente.

Aries

Jornada favorable para negociaciones importantes. Una propuesta que parecía olvidada vuelve con mejores condiciones. Cuida los impulsos, podrías decir algo que no deseas.

Tauro

Tendrás claridad sobre una situación emocional que te generaba ansiedad, dice el horóscopo de Mhoni Vidente. En el trabajo, es buen día para reorganizar tareas y proponer cambios que aumenten tu eficiencia.

Géminis

Un encuentro inesperado trae buenas noticias. Evita dispersarte, porque podrías olvidar algo esencial. La energía favorece acuerdos familiares y diálogos que estaban pendientes.

Cáncer

Se activa un ciclo de renovación financiera, dicen los horóscopos de hoy. Podrías recibir un pago atrasado o una oportunidad de ingresos extra. En lo personal, alguien buscará acercarse para aclarar diferencias.

Leo

Día ideal para recuperar seguridad interna. Los asuntos legales o administrativos avanzan. Mantente firme ante críticas, pues no todos entenderán tus decisiones.

Virgo

Se abren posibilidades de viaje o movimiento profesional. Tu disciplina te permitirá resolver un problema antes de lo esperado. En el amor, evita juicios precipitados.

Libra

Una conversación profunda te hará replantear prioridades. Surgen oportunidades para nuevos vínculos o alianzas laborales. Mantén orden en tus finanzas para evitar gastos innecesarios.

Escorpio

Un mensaje o llamada podría cambiar tu dirección del día. Estarás más perceptivo y podrás detectar intenciones ocultas. Buen momento para iniciar trámites o cerrar ciclos pendientes.

Sagitario

La energía de los astros impulsa decisiones firmes. Un proyecto que te entusiasma empieza a tomar forma. En lo sentimental, atraerás más atención de la que imaginas.

Capricornio

Tendrás lucidez para resolver un dilema laboral. La estabilidad financiera mejora si evitas riesgos impulsivos. Una persona mayor podría pedirte apoyo o un consejo importante.

Acuario

El ingenio será tu principal herramienta. Llegan ideas que podrían transformarse en un plan rentable. En tu entorno, podrían surgir malentendidos, así que aclara todo desde el inicio.

Piscis

Tu intuición estará fortalecida y te permitirá tomar decisiones acertadas en temas de pareja y trabajo. No subestimes una oportunidad pequeña; podría crecer rápidamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui