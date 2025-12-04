Horóscopos Nana Calistar HOY VIERNES 5 de diciembre: Así le irá a tu signo con la Superluna en Géminis

Ciudad de México.- ¿Quieres saber qué te depara el destino este viernes 5 de diciembre? Quédate a leer TRIBUNA porque a continuación podrás encontrar cómo te irá en el amor, el trabajo, el dinero y otros aspectos de tu vida con los horóscopos de la destacada pitonisa, Nana Calistar. Conecta con tus emociones y esa energía instropectiva y vital que dejará la Superluna en el signo de Géminis.

Horóscopos de Nana Calistar para este viernes 5 de DICIEMBRE de 2025

Aries:

Tienes que tener más cuidado con tu salud, es posible que se venga una subida de peso. Podrías recibir información sobre un examor. Procura resolver los conflictos con tu familia y no guardes tus sentimientos, para que así evites cargar con amargura.

Tauro:

Podrías sentirte con una mejor actitud y no es para menos, ya que se acerca un viaje pronto. Estás en un excelente momento para manifestar; busca nuevas oportunidades laborales y lánzate a realizar ese negocio que tanto deseas. No caigas en la tentación, dale su lugar a tu pareja.

Géminis:

Si no cuidas lo que comes, te podrías terminan enfermando del estómago. Es posible que conozcas a una persona que moverá tus sentimientos, y será a través de las redes sociales. Aunque estés en una época de prosperidad, cuida tu dinero y evita los gastos innecesarios.

Cáncer:

La suerte te sonríe, es un buen momento para que intentes las apuestas o los juegos de azar. Procura aprender del pasado, para que no repitas los errores del pasado. Es posible que en estos días recibas una oferta de trabajo, la cual te ayudará a tener mejores ingresos.

Leo:

Se acerca un viaje que te ayudará a salir de la rutina, disfrútalo al máximo. Procura primero ayudarte a ti, antes de querer resolverle la vida a otras personas. Podrías enfermarte pronto, además de que podrías enterarte de la traición de algún familiar. Si estás por tomar una decisión importante, escucha los consejos a tu alrededor.

Virgo:

Deja de insistir donde no te valoran. Posiblemente, un amor a larga distancia pueda resurgir. Es un gran momento para transformar tu bienestar, lo cual ayudará a cambiar tu físico y estilo de vida. Recuerda que todo tiene solución, así que no te preocupes si enfrentas problemas laborales o económicos.

Libra:

Si los celos te están consumiendo, la mejor opción es terminar con tu pareja o podrías terminar muy afectado. Buen momento para planear un negocio que te ayude a mejorar tus ingresos. Es posible que escuches voces del exterior que quieran destabilizarte, procura ignorarlas.

Escorpion:

Estás de muy buena suerte, así que es momento de concretar planes o contratos. No caigas en los amores de una noche, procura enfocarte en las relaciones que valgan la pena. Pronto verás los frutos de todo tu esfuerzo y lograrás metas importantes.

Sagitario:

Deja de ser tan migajero y no caigas en la manipulación de otros. Cuida lo que comes o te podrías terminar enfermando del estómago. No escuches a alguien del pasado que solo viene a agregar estrés a tu vida. Tampoco pierdas tu tiempo con personas que no aportan nada a tu presente.

Capricornio:

Debes empezar a trabajar en ti y enfocarte en darte el amor que nadie más puede darte. Pon límites con personas que siempre andan de chismosos y quieren afectar tu relación. Alguien de tu círculo cercano podría informarte que está en la dulce espera. No pienses en el pasado, disfruta tu presente.

Acuario:

No te olvides de tu familia y amigos, procura mantener el equilibrio entre tus relaciones y tus amistades. Deja de hablar y si quieres demostrar algo a tu pareja, empieza por las acciones. Es posible que alguna de tus amistades más cercanas te termine traicionando.

Piscis:

Sé firme con quienes sabes que solo quieren sacar ventaja de tu persona. Es posible que venga un cambio laboral importante, tienes que prestar atención. Un amor del pasado podría regresar a tu vida, es importante que tengas bien definido qué es lo que quieres en este momento. No te estreses por cosas que tú bien sabes, no vale la pena.

Fuente: Tribuna del Yaqui