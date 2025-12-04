Luis Miguel comparte foto con Dua Lipa, Elton John pierde la vista y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este jueves 4 de diciembre, en su página oficial de Facebook, el cantante Luis Miguel compartió un collage en el que aparece él y la famosa Dua Lipa.

Elton John confirma pérdida de visión en ambos ojos

El músico británico Elton John reveló que quedó ciego del ojo derecho y que el izquierdo también está comprometido, esto debido a un problema que comenzó hace 15 meses con una infección ocular. "Ha sido devastador. Como perdí el ojo derecho y el izquierdo no está muy bien, los últimos 15 meses han sido un desafío para mí porque no he podido ver, ver ni leer nada", se lamentó el músico.



Fátima Bosch reacciona a la denuncia de Nawat Itsaragrisil

La reina de belleza Fátima Bosch respondió de manera sutil señalando que está dedicada al 100 por ciento en sus labores como Miss Universo 2025 y no piensa darle importancia al escándalo de la denuncia penal por difamación de parte del director de Miss Universo Tailandia. Como se sabe el pasado 3 de diciembre de 2025 en la página de Facebook de Miss Universe Tailandia, Nawat compartió un comunicado e imágenes de la denuncia penal presentada el 12 de noviembre de 2025 en aquel país.



Luis Miguel comparte foto con Dua Lipa

En su página oficial de Facebook, el cantante Luis Miguel compartió un collage en el que aparece él y la famosa Dua Lipa, lo cual fue interpretado como un buen visto de parte de 'Luismi' por la interpretación del tema Bésame mucho que hizo Dua en su primer concierto en México.

