¿Luis Miguel en concierto con Dua Lipa? El cantante con FOTO confirmaría su dueto sobre el escenario

Ciudad de México.- El reconocido cantante español y nacionalizado mexicano, Luis Miguel, recientemente despertó los rumores de que podría ir al concierto de Dua Lipa, y no solo como espectador, sino como un invitado para cantar a su lado, o al menos eso ha despertado él en rumores, ya que hace unas horas compartió una foto de los dos juntos, que fue tomada como la confirmación de un dueto sobre el escenario.

Dua este 2025 comenzó su tan esperada gira musical, Radical Optimism, que actualmente la tiene en la Ciudad de México, donde ya realizó dos de los tres shows programados. En estos dos eventos, la británica sorprendió al realizar covers de grandes éxitos mexicanos, como el lunes 1 de diciembre en el que cantó el tema, Bésame Mucho, y el 2 de diciembre el tema Oye Mi Amor de Maná, al lado de su vocalista, Fher.

Estas dos acciones han elevado las expectativas para su tercer concierto en México, el próximo viernes 5 de diciembre, pues se espera que cante un éxito más famoso que los antes mencionados. Pero ahora, también el denominado 'Sol de México' ha puesto su 'granito de arena' para elevar aún más las expectativas, debido a que ha compartido una imagen al lado de la intérprete de temas como These Walls y Physical.

uD83CuDF99?uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDE17 ¡Ya eres mexicana, Dua Lipa canta versión de Luis Miguel de ‘Bésame Mucho’ en su primer concierto en México



Desde la tarde, usuarios de redes sociales filtraron que esta canción de la compositora Consuelo Velázquez sería la elegida por la cantante británica para su… pic.twitter.com/Qd1LtOirrX — Milenio (@Milenio) December 2, 2025

Fue a través de sus historias de Instagram y un posteo en su cuenta oficial de X, anteriormente conocido como Twitter, que el intérprete de temas como La Bikina, compartió una imagen creado por edición en la que aparece justo al lado de la cantante británica, sin un mensaje, solo esa fotografía de ambos unidos. Pese a que no dijo ni un gracias, ni escribió ni una sola palabra, se cree que esto es un indicio de una próxima colaboración.

Muchos afirman que es posible que el intérprete de La Incondicional sea el invitado especial para su cierre de conciertos en México, y que esto se cerraría recientemente, pues el tema Bésame Mucho, aunque originalmente fue compuesta por Consuelo Velázquez, Luis Miguel hace unos años que lanzó el tema con su versión musical, y se dice que Dua, ese lunes al cantarla usó dicha versión. Hasta el momento, ninguno de los cantante ha dicho nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui