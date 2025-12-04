Luto en TV Azteca: Querida conductora de 'Venga la Alegría' sufre triste muerte y hace dura confesión

Ciudad de México.- De nueva cuenta, en TV Azteca se han vestido de un triste luto, debido a que recientemente la querida presentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana y cantante mexicana, Esmeralda Ugalde, confesara que por desgracia sufrió triste muerte de un ser amado que apenas iba llegando a su familia, y ahora, en una entrevista ha realizado una dura confesión al respecto.

El pasado 2 de noviembre, en el matutino de TV Azteca, Esmeralda decidió sincerarse y confesar que su familia estaba atravesando por un momento sumamente doloroso y complicado por el fallecimiento de su sobrina, de solo 16 días de nacida, hija de su hermano, Alejandro Ugalde: "Le quiero dedicar el programa a mi sobrina Valentina que partió ayer y la familia estamos pasando por un dolor muy fuerte. Hermano Alejandro, te abrazo con todo mi corazón. Ahora hemos ganado un angelito en el cielo".

Ahora, en una entrevista para el programa de Maru Silva, declaró que como parte de su proceso de duelo, realizaron una misa en su honor en la que bautizaron a la recién nacida para llevar ese proceso de duelo, y que curiosamente para su padre y hermano funcionó y han mantenido la fuerza: "Así es, el trabajo es día con día, y de hecho, yo llegué un día después que enterraron a la bebita y me impresionaba la fortaleza que podemos llegar tener, y este protocolo como buenos católicos, cuando muere alguien, desde la misa, el bautizo, todo, como te va dando resignación".

De la misma manera, destacó que ella admira de sobremanera a su hermano y a su cuñada, porque ha visto como están llevando ese duelo mejor de lo que esperaba, con más fuerza, destacando que es un terrible dolor el que han pasado ambos y aún siguen saliendo adelante: "Eso me impresionó ver en el rostro de mi papá y de mi hermano incluso, porque sí, pasar ese dolor, esos umbrales sí es muy complicado".

Finalmente, declaró que pudo ver a su sobrina en fotos y solo puede decir que era una niña hermosa, y que ella solo puede hablar como tía, señalando que era muy doloroso el decir adiós, y por eso entendiendo que como padres es peor, está siempre disponible para hablar con su hermano, le demuestra que está ahí, dándole su espacio: "Era hermosa, y sí logró abrir los ojos, y uno se encariña, imagínate como papás, yo hablo con tía, pero imagínate para los papás que digan '¿porqué me la prestaste tan poquito?'".

Esmeralda Ugalde habla del sensible fallecimiento de su sobrina.



Fuente: Tribuna del Yaqui