Melenie Carmona habla sobre pleito con Alicia Villarreal, destapa traiciones y su cariño a Cruz Martínez

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Melenie Carmona, recientemente empleó sus redes sociales para acabar con las especulaciones a su alrededor, por lo que aclaró su presunto pelito con su madre, la famosa cantante de banda, Alicia Villarreal, ha revelado una verdadera traición familiar, además de dejar en claro su cariño por su padrastro, el productor musical, Cruz Martínez.

Como se sabe, se ha dicho en varias ocasiones que Melenie ha traicionado a su madre, debido a que no ha salido a hablar mal de Cruz, además, hace un par de días se dijo que dejó de seguir en Instagram a la denominada 'Güerita Consentida', por lo que su padre, Arturo Carmona, salió en su defensa, asegurando que esa acción fue una decisión tomada en familia y fue para alejarla del hate que le ha llovido desde que comenzó todo.

Ante todo esto, la joven exparticipante de Juego de Voces declaró que ella ha tomado la decisión de no tomar partido por nadie y mandar muy lejos a mucha gente de su familia, debido a que varios miembros de su familia los traicionaron, les dieron la espalda en su momento más difícil y es algo que no va a olvidar jamás: "Este año decidí que iba a mandar a todos a chin… a su madre porque mucha gente, mucha familia tanto a mí como a mis hermanos nos dio la espalda y eso es algo que jamás se me va a olvidar".

De la misma manera, dejó en claro que ella está enfocada en ella, en su salud y paz mental, por lo que se enfocará en seguir unida a sus hermanos, que son lo más importante para ella en este momento, destacando que siempre ha sufrido altas exigencias por parte de su familia: "Me exigen mucho, la neta no, ya pasé por muchas cosas siento que toda mi vida me han tratado como la mamá de mis hermanos, por ejemplo".

En el tema del Cruz Martínez, Melenie dejó en claro que ella se considera empática y solidaria, especialmente con su madre, que trata de estar a su lado, escucharla y apoyarla en todo lo que se pueda, pero en el tema de su novio, Cibad Hernández, ya no es cosa de ella y no es algo que le competa por lo que lo deja de lado: "Una cosa es apoyarla en lo que está sucediendo con Cruz, escucharla y todo eso, y otra el tema que tiene con el novio".

Finalmente, dejó en claro que el productor de Los Kumbia Kings siempre va a ser para ella parte de su familia, pues desde hace 20 años es parte de su vida y convivió todos los días con él, fue parte de su crianza y no es algo que vaya a olvidar tampoco: "Yo conocí a Cruz cuando tenía dos años de edad, él prácticamente me crió y yo sí lo considero familia. Claro que mi papá nunca me faltó, se los he dicho varias veces, él siempre ha sido muy presente, pero al final de cuentas con el que conviví 24/7 fue con Cruz y para mí también es muy difícil ese tema".

