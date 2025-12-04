México solicita extradición del esposo de Inés Gómez Mont tras arresto; ¿la conductora ya fue detenida?

Ciudad de México.- Tras su arresto en Estados Unidos, el polémico empresario y abogado, Víctor Álvarez Puga, podría regresar muy pronto a México e ir a la cárcel en su país de origen, pues se ha confirmado que se solicitó la extradición del esposo de la reconocida presentadora de TV, Inés Gómez Mont, ¿acaso también fue detenida la exconductora de Ventaneando?

Desde septiembre del 2021, Gómez Mont y Álvarez Puga son considerados prófugos, a causa de que se fugaron de México, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión en su contra, acusándolos de serios delitos, como el de la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero ahora, tras cuatro años evadiendo a la justicia, en octubre de este 2025, se confirmó la detención de Víctor y de Inés, aunque esta última siendo liberada.

Oficialmente se dijo que el arresto del empresario mexicano no se debió a nada de lo anterior, sino que fue a causa de problemas con sus papeles de migración. Pero ahora, todo esto podría cambiar, y así como lograron que Estados Unidos enviaran a Julio César Chávez Jr de regreso a México para ser acusado y se comenzara un juicio en su contra por sus delitos en el país, se espera que suceda lo mismo con Álvarez Puga.

Fue la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la que reiteró que sí buscan que lo regresen a México para hablar al respecto, y confirmó que por ello sabe que Ernestina Godoy ya pidió formalmente su extradición a México y solo esperan una respuesta de las autoridades: "Se está pidiendo la extradición, está detenido, fue la información que nos dieron. Ahora que está la encargada de la Fiscalía, Ernestina Godoy, le preguntaremos que pueda indagar en este caso y ya cuando quede el Fiscal o la Fiscal, ya que pueda indagar".

Finalmente, la presidenta dejó en claro que en México la justicia se está haciendo presente y no piensa dejar que quede impune ninguno de los delitos de la pareja, por lo que considera necesario dejar en claro que se están movilizando las autoridades, pero se necesitan terminar los procesos correspondientes antes de obtener una negativa o una afirmativa de Estados Unidos: "Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto, entonces que lo informe la Fiscalía"

Fuente: Tribuna del Yaqui